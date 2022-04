"mobilcom-debitel" schafft sich ab: Das ändert sich für dich

Der Wechsel von mobilcom-debitel zu freenet soll im Juli erfolgen. Doch da nicht alles auf einmal möglich ist, sind die ersten Vorboten schon jetzt zu bemerken und werden sich bis in den Sommer ziehen. Und es scheint in der Kundschaft viele Fragen zu geben, weswegen mobilcom-debitel in diesen Tagen seine Kunden per SMS auf den Wechsel hinweist und die wichtigsten Fragen beantwortet.

Vor allem ändert sich für dich eines: Der Name deines Mobilfunkanbieters. Statt mobilcom-debitel heißt dieser künftig freenet. Damit ändert sich beispielsweise auch der Name der Firma, die auf deinem Kontoauszug bei der Abbuchung steht. Auch die Geschäfte, die bisher ein Logo von mobilcom-debitel trugen, werden nach und nach ein neues Logo von freenet erhalten.

Was ändert sich beim Online-Kundenkonto? Wenig! Denn statt „Mein md“ heißt dieses künftig einfach „Mein Konto“. Deine Zugangsdaten bleiben allerdings unverändert. Auch die Mein-Md-App, die Kundenservice-App vom mobilcom-debitel, bleibt erhalten. Sie bekommt aber ebenfalls einen neuen Namen. Du musst keine neue App installieren – allerdings solltest du im Juli die bestehende App aktualisieren.

Rein gar nichts ändern wird sich durch den Namenswechsel an deinem Vertrag mit mobilcom-debitel. Deine SIM-Karte, deine Konditionen und weitere Rahmenbedingungen bleiben komplett unverändert. Natürlich ändert sich auch deine Handynummer nicht. Gleichzeitig hat der Wechsel der Marke aber auch keinen Einfluss auf deine Möglichkeit, deinen Vertrag vorzeitig zu kündigen.

Was soll der Markenwechsel überhaupt?

Hierzu äußert sich mobilcom-debitel vor allem mit PR-Floskeln. mobilcom-debitel stehe „seit jeher für passgenaue Handytarife in allen Netzen zu richtig guten Preisen.“ Weiter heißt es: „Aber das reicht uns nicht mehr. Wir möchten mehr sein als Ihr Handyvertrag.“ Man möchte die eigenen Kunden durch ihr „digitales Leben begleiten und Ihnen den Alltag so einfach wie möglich machen.“ Die Schlussfolgerung: „Deshalb bekommen Sie ab Juli das Beste aus Mobilfunk, Internet und TV–Entertainment. Und das alles unter dem Namen freenet.“

Die Marke freenet hatte nach Angaben des Unternehmens im Februar bereits eine Bekanntheit von 90 Prozent.