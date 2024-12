Egal, ob du ein neues Handy, eine Smartwatch oder ein Haushaltsgerät suchst, bei Samsung wirst du fündig. Diese Marktstellung schlägt sich auch oft in einem hohen Preis nieder. Praktischerweise läuft bei MediaMarkt gerade eine spannende Samsung-Aktion, bei der du nicht nur von Rabatten und Cashback profitierst, sondern auch noch doppelte Punkte absahnst. Du sparst hier also doppelt!

Punkte sammeln bei MediaMarkt

Mehr kaufen, um mehr zu sparen? Klingt komisch, funktioniert aber. Und zwar mit den MediaMarkt-Punkten. Falls du gerade nur Bahnhof verstehst, keine Sorge, hier kommen alle Informationen, die du brauchst.

Die MediaMarkt-Punkte sind eine praktische Möglichkeit, um auf lange Sicht einige Euro zu sparen. Du bekommst sie immer dann, wenn du einen Artikel kaufst. Und je teurer ein Artikel ist, desto mehr Punkte kassierst du dafür. Ausgenommen hiervon sind Verkäufe von Drittanbietern, der Händler muss also MediaMarkt selbst sein.

Voraussetzung zum Punktesammeln ist grundsätzlich ein myMediaMarkt-Konto. Das kannst du in wenigen Klicks einfach und kostenlos anlegen und schon kann es losgehen. Pro ausgegebenen Euro bekommst du fünf Punkte auf dein Konto gutgeschrieben. Dort kannst du sie bis zu drei volle Jahre lang sparen, bevor sie ihre Gültigkeit verlieren. 5.000 Punkte gibt es sonst für Käufe ab 1.000 Euro Warenwert.

Samsung-Aktion: So sparst du jetzt doppelt

Noch bis zum 31. Dezember läuft bei MediaMarkt eine Aktion, dank der du beim Kauf von Samsung-Geräten direkt die doppelte Anzahl an Punkten einheimst. Zusätzlich verdoppelt der Versandhändler den Wert des Gutscheins, wenn du deine gesammelten Punkte in einen Samsung-Coupon eintauschst. Dieser kann dann natürlich nur für Geräte des beliebten Herstellers eingelöst werden.

So funktioniert die Samsung-Aktion bei MediaMarkt

Du möchtest einen Gutschein, der für das komplette MediaMarkt-Sortiment gilt? Dann bleibt der Wert gleich. Tauschst du beispielsweise 10.000 Punkte in einen Gutschein, bekommst du normalerweise einen Zehn-Euro-Gutschein. Wenn du dich für einen Gutschein von Samsung entscheidest, bekommst du aber 20 Euro.

Diese Geräte lohnen sich aktuell besonders

Zusätzlich zu der Punkteaktion gibt es bei MediaMarkt aktuell auch noch viele Rabatte auf Samsung-Geräte. So streicht der Versandhändler beispielsweise 54 Prozent vom Preis dieses Staubsaugers. Für dich stehen damit nur noch 249,99 Euro auf der Rechnung.

Der Staubsauger von Samsung

Das Gerät bietet dir eine hohe Saugleistung von 150 W. Im Lieferumfang befindet sich eine Tierhaarbürste, die das Fell deiner vierbeinigen Mitbewohner problemlos von Böden, Teppichen oder Sofas absaugt. Um die ganze Wohnung in einem Aufwasch zu putzen, hält der Akku bis zu 40 Minuten lang durch. Mit wenigen Handgriffen hast du das Modell auch in einen Handsauger umgebaut, sodass du auch dein Auto oder in Schubladen saugen kannst.

Für dieses Gerät bekommst du von MediaMarkt normalerweise 1.250 Punkte. Dank der Samsung-Aktion kassierst du jetzt aber direkt 2.500 Punkte.

Samsung Galaxy S24 mit doppelten Punkten abstauben

Die restlichen Punkte für den 20-Euro-Gutschein liefert etwa das beliebte Samsung Galaxy S24 mit 256 GB Speicherkapazität. Das Gerät ist ein absoluter Renner und das zu Recht. Dich erwartet hier ein Dynamic AMOLED Display. Im Inneren steckt ein leistungsstarker Exynos 2400 Prozessor, der dem Smartphone genug Power für die verschiedenen KI-Funktionen gibt. Möchtest du mehr über das Samsung Galaxy S24 erfahren? Dann schau hier mal in unserem Test vorbei. Für den Kauf des Smartphones schreibt MediaMarkt dir statt 4.395 jetzt 8.790 Punkte gut.

Das Samsung Galaxy S24

Inklusive der Punkte vom Staubsauger hast du jetzt also theoretisch schon über 11.000 Punkte auf deinem Konto. Du kannst sie nun direkt in einen Gutschein umwandeln, oder du sparst noch weiter. Ab 25.000 Punkten gibt es nämlich einen 25-Euro-Coupon. Oder du entscheidest dich für einen Samsung-Gutschein und erhältst sogar einen 50-Euro-Gutschein.

Bestpreis-Alarm: Samsung Galaxy Watch7

Egal, ob du dich für das Samsung Galaxy S24 entscheidest oder schon ein älteres Samsung-Modell besitzt, die Galaxy Watch7 ist das optimale Add-on für deinen Alltag und beim Sport. Die Uhr ist in zwei verschiedenen Größen (40 mm und 44 mm) und drei Farben (Green, Cream, Silver) erhältlich. Die Uhr überwacht mit sensiblen Sensoren deine Gesundheitsdaten und ermittelt deine Tagesform, sodass du effizienter trainieren kannst. Natürlich kannst du die Uhr aber auch wie eine normale Smartwatch benutzen.

Die Samsung Galaxy Watch7

Eigentlich stehen hier 319 Euro auf der Rechnung. MediaMarkt hat jedoch einzelne Varianten der Uhr reduziert, sodass du jetzt für das 40 mm Modell in Green nur 269 Euro zahlen musst. Aufgepasst: Wenn du die Uhr bis zum 10. Dezember kaufst und registrierst, erhältst du 75 Euro Cashback, wodurch die Uhr nur noch 194 Euro kostet. Inklusive Cashback gönnt dir MediaMarkt den aktuellen Bestpreis für die Watch7 (Preisvergleich).

Für die Uhr bekommst du normalerweise, je nach Modell, 1.345 Punkte. Aktuell kassierst du hier 2.690 Punkte. In Kombination mit dem Galaxy S24 wartet hier also auch bereits ein Coupon auf dich.

Die Punkteaktion in Zusammenarbeit mit Samsung gilt noch bis zum 31. Dezember. Falls du also in letzter Zeit ohnehin geplant hattest, dir ein neues Smartphone oder Ähnliches zu gönnen, solltest du dir unbedingt die Angebote von MediaMarkt genauer ansehen. Denn hier bekommst du für dein ausgegebenes Geld auch wieder etwas zurück.