Poolroboter über 500 Euro günstiger - und so sparst du sogar noch mehr!

Ein Pool sorgt nicht nur für Erfrischung im Sommer, sondern vor allem auch für eins: viel Arbeit. Je nachdem, wie groß dein Schwimmbecken ist, kann die Reinigung nämlich ziemlich zeitaufwendig werden. Um die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen zu können, solltest du mal über die Investition in einen Poolroboter nachdenken.

Wir stellen dir jetzt genau solche Produkte vor, die zudem aktuell mit einem Rabatt von bis zu 500 Euro zu haben sind. Außerdem haben wir einen exklusiven Rabattcode für dich, der den Preis noch weiter nach unten drückt.

Aiper Days: Zwei Wochen voller Poolroboter-Angebote

Aiper ist eine amerikanische Firma, die sich unter anderem auf die Herstellung von Poolrobotern spezialisiert hat. Vom 10. bis zum 30. Juni laufen die sogenannten „Aiper Days“ bei Amazon und auf der Website des Herstellers. Wir haben uns durch die Angebote geklickt.

Der Aiper Scuba X1 macht in unserer Liste den Anfang. Dieser Generalist eignet sich für mittlere bis große Pools. Technologien wie WavePath sorgen für eine präzise Kartierung, egal ob dein Pool rund oder eckig ist – oder eine komplett andere Form hat. Der Scuba X1 verfügt über eine Saugleistung von bis zu 25.000 Liter pro Stunde. Er arbeitet in vier verschiedenen Modi und mit Ultra-Feinfiltration, wodurch er auch kleinste Schmutzpartikel aus dem Schwimmbecken entfernen soll. Nach getaner Arbeit parkt er automatisch an der Wasserlinie, sodass du ihn aus dem Wasser holen kannst, ohne nass zu werden. Statt des UVP von 1.499 Euro zahlst du während der Aiper Days 999 Euro für den Scuba X1. Aufgepasst: Mit dem Code INSIDE5OFF gibt’s bei Amazon noch mal fünf Prozent Extrarabatt!

Während der Scuba X1 sich vornehmlich auf den Grund des Pools beschränkt, reinigt der Surfer S1 die Wasseroberfläche. Er saugt Insekten und Blätter ein, sodass du nie wieder von Hand alles herausfischen musst. Für den Surfer S1 zahlst du momentan 349 Euro und mit dem Code INSIDE5OFF sparst du noch mal fünf Prozent extra.

Poolreinigung ohne Aufwand – zum Einstiegspreis

Eine besonders preiswerte Option bietet Aiper mit dem Scuba S1 2025. Der Poolroboter eignet sich für kleinere Pools und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten. Vier Reinigungsmodi sowie ein ultrafeiner Filter sollen für optimale Ergebnisse sorgen. Beachtlich ist vor allem aber der aktuelle Preis: Statt 699 Euro kostet dich der Scuba S1 jetzt nur noch 569 Euro. Extrarabatt gibt es wie immer mit INSIDE5OFF.

Aiper hat neben diesen Angeboten noch weitere Poolroboter auf Lager, die einen Blick wert sind. Unseren Code INSIDE5OFF kannst du bei diesen Produkten anwenden:

Scuba S1 2025 beim Hersteller für 569 Euro

Scuba X1 bei Amazon oder beim Hersteller für 999 Euro

Scuba X1 Pro Max bei Amazon oder beim Hersteller für 1.999 Euro

