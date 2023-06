Wahnsinn: Einer der besten Lautsprecher ist jetzt so günstig wie noch nie

In unserem Test erreichte der JBL Charge 5 ein bombastisches Ergebnis von 93/100 Punkten. Damit landete er auf Platz 3 unseres großangelegten Bluetooth-Lautsprecher Tests. Was er kann und wie du ihn dir jetzt günstiger denn je schnappen kannst, erfährst du hier.

JBL Charge 5: Das kannst du von dem Bluetooth-Lautsprecher erwarten

JBL ist bekannt für guten Klang und kräftige Bässe. Und genau bei diesen beiden Kriterien hat uns auch der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 5 im Test begeistert. Unser Tester titulierte: „In seiner Klasse unschlagbar“ sowie „JBL hat hier ein wahres Klangwunder erschaffen“. Und auch in puncto Preis-Leistung haben wir dem Lautsprecher 15/15 Punkten gegeben – Bestnote!

Dazu überzeugt die Bluetooth-Box mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und einem wasserdichten Gehäuse. Dadurch wird er auch zum perfekten Begleiter für einen Tag am Meer oder bei der nächsten Poolparty. Für letzteres ist der Lautsprecher auch aufgrund seiner erstaunlichen Lautstärke bestens geeignet. Mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm lässt er sich damit problemlos vom Wohnzimmer in den Garten tragen. Und in rund vier Stunden ist der Akku wieder voll geladen.

Cool ist außerdem: Bei dem Angebotsmodell handelt es sich um die WiFi-Version. Das heißt: Du kannst nicht nur via Bluetooth Musik streamen, sondern auch per WLAN. Dadurch kannst du dein Smartphone oder Tablet auch weiter von der Musikbox entfernen, ohne dass die Verbindung abbricht. Willst du den Lautsprecher aber auf einen Ausflug oder in den Urlaub mitnehmen, koppelst du dich wie gewohnt über Bluetooth mit deinem jeweiligen Endgerät. Für unterwegs lässt sich die Box übrigens auch als Powerbank nutzen, um etwa dein Smartphone am Strand wieder aufzuladen.

JBL Charge 5: So gut ist das Angebot des Bluetooth-Lautsprechers

Der Bluetooth-Lautsprecher von JBL kostet aktuell bei expert 178,99 Euro. Das ist der bisher günstigste Preis für den JBL Charge 5 WiFi (siehe unten), trotz zusätzlich anfallender Versandkosten (6,99 Euro). Erstaunlich ist außerdem, dass er es in unserem Test noch vor die deutlich teureren Boxen Marshall Middleton und JBL Boombox 2 geschafft hat. Das zeigt auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis exzellent ist.

