Upgrade für deine Küche? Bei Saturn sind jetzt Kühlschränke von Samsung im Angebot

Die richtige Größe, der passende Look, eine gute Energieeffizienz und vor allem auch ein fairer Preis – Dies sind wohl die wichtigsten Faktoren, beim Kauf eines neuen Kühlschranks. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, stellen wir dir hier die Top-Geräte von Samsung vor. Bei Saturn gibt es momentan nämlich einige Kühlgefrierkombinationen der beliebten Marke im Angebot. Los geht’s ab 899 Euro, während du momentan für 1.699 Euro an einen riesigen Kühlschrank kommst. Welches Gerät das Richtige für dich ist, erfährst du in diesem Artikel.

Schnäppchen-Tipp: Je nach Modell gibt es aktuell noch satte Cashback-Vorteile dazu. So kannst du teilweise doppelt sparen und bis zu 250 Euro extra rausholen. Die Aktion gilt noch bis Ende Juni. Zum Anfordern des Cashbacks musst du den Kauf auf dieser Seite registrieren.

Welcher Kühlschrank eignet sich für dich? Darauf solltest du achten

Bevor wir uns den einzelnen Modellen widmen, klären wir zunächst ein paar wichtige Faktoren, die deine Kaufentscheidung beeinflussen sollten. Zuallererst müssen selbstverständlich die Maße stimmen. Passt der gewünschte Kühlschrank überhaupt in deine Küche? Miss also am besten vorher, wie viel Platz zur Verfügung steht. Apropos Platz: Wichtig ist natürlich ebenso das Innenleben des Kühlschranks. Eine Großfamilie braucht verständlicherweise einen größeren Kühlschrank als Alleinstehende. Macht dir also vorher Gedanken darüber, wie viel Kühlraum du brauchst – auch bezüglich des Gefrierfachs.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist heutzutage die Energieeffizienz. Der Kühlschrank soll ja möglichst viele Jahre halten und durch eine gute Energieeffizienzklasse lässt sich einiges an Geld sparen. Daher sollte diese bei deiner Kaufentscheidung nicht außer Acht gelassen werden. Manche Leute legen ebenfalls einen großen Wert auf die Farbe und das Design – immerhin soll der Look deiner Küche harmonisch bleiben. Sicherlich ist der Look nicht das wichtigste Argument, im Zweifel sollst du dich in deiner Küche aber natürlich weiterhin wohlfühlen. Abgerundet wird ein tolles Gesamtpaket von coolen Extras wie Eis– und Wasserspendern. Solche Bonus-Features machen einiges her, können aber auch für einen Aufpreis sorgen.

Verschiedene Modelle im Vergleich

Dabei gibt es gleich zwei vergleichbare Kühlschränke von Samsung im Angebot bei Saturn. Beide Modelle kommen nämlich auf einen Rauminhalt von 273 Liter, während die Gefrierfächer stets 114 Liter groß sind. Die Größe (B/H/T) beträgt bei den Modellen jeweils 595 mm x 2030 mm x 658 mm.

Den günstigsten Einstieg machst du dabei mit der Samsung RL38A7B5BS9/EG Bespoke Kühlgefrierkombination im Edelstahl Look für 899 Euro, plus 29,90 Euro Versandkosten. Das Gerät verfügt über zwei Schubladen, vier Türfächer sowie vier Ablageflächen im Kühlteil. Das Gefrierfach mit drei Fächern befindet sich unten und punktet mit einem sinnvollen Feature: Dank Cool Select+ stehen dir gleich vier mögliche Temperatureinstellungen zur Verfügung. So kannst du den Bereich nicht nur als normales Gefrierfach verwenden, sondern beispielsweise ebenso als Kühlschrankerweiterung. Der wechselbare Türanschlag sorgt gleichzeitig für extra Flexibilität. Die Energieeffizienzklasse B kann sich ebenfalls sehen lassen. Ein ähnliches Modell in der Farbe Schwarz ist bei Saturn aktuell ausverkauft, bei MediaMarkt jedoch noch für 1.199 Euro erhältlich. Dazu kommen dann noch einmal 100 Euro Cashback.

→ Samsung RL38A7B5BS9/EG Bespoke Kühlschrank für 899 Euro (Minus 80 Euro Cashback)

Wer einen besonderen Wert auf die Energieeffizienz legt, sollte hingegen zum Samsung RL38A776ASR/EG Kühlschrank für 1.269 Euro, plus 29,90 Euro für den Versand und minus 50 Euro Cashback, greifen. Dieser wird nämlich mit A eingestuft. Abgesehen davon ist dieses Modell samt Cool Select+ nahezu identisch zum günstigeren Kühlschrank.

→ Samsung RL38A776ASR/EG Kühlschrank für 1.269 Euro (Cashback: 50 Euro)

Riesen Kühlschrank mit tollen Extras

Alternativ bekommst du aber auch einen deutlich größeren Doppeltür Kühlschrank von Samsung bei Saturn. Für 1.699 Euro (Minus 80 Euro Cashback) wird dir hierbei insgesamt ein Rauminhalt von 634 Litern geboten. Davon fallen 204 Liter auf das 4-Sterne-Gefrierfach mit sechs Fächern plus zwei extra Fächern in der Gefrierschranktür zurück. Dadurch ist also ausreichend Platz für Gefriergut vorhanden. Die normale Kühlfläche verfügt zudem über zwei Schubladen und vier Ablageflächen. Ein flexibles Flaschenregal ist ebenfalls vorhanden. Durch das Side-by-Side Design musst du aber ordentlich Platz in der Küche haben. Die Maße (B/H/T) lauten: 912 mm x 1.780 mm x 716 mm. Dafür macht das Gerät mit seinem Look im schicken Schwarz optisch auf jeden Fall einiges her.

Dieser Kühlschrank bietet dir viel Stauraum für all deine Lebensmittel

Technisch weiß dieser Kühlschrank mit einigen coolen Funktionen und Extras zu überzeugen. Dank der Smart Conversion und Twin Cooling+ Technologie lassen sich unter anderem beide Bereiche des Side-by-Sides separat ansteuern. So kannst du beispielsweise eine Seite speziell für frische Produkte verwenden, oder gar eine Seite ausschalten, um Energie zu sparen. Insgesamt stehen dir hierbei fünf verschiedene Modi zur Verfügung. Ein absolutes Highlight ist definitiv der Eis- und Wasserspender. Ob kühles Wasser, Eiswürfel oder Crushed Ice – hiermit bist du für den Sommer oder die nächste Party perfekt ausgestattet. Cool ist ebenso das hilfreiche Tür-offen-Warnsignal, solltest du mal vergessen, die Kühlschranktür zu schließen. Abstriche musst du dafür bei der Energieeffizienzklasse machen. Diese liegt bei diesem Modell nämlich bei D.

→ Samsung RS6GA8842B1/EG Side-by-Side Kühlschrank für 1.699 Euro (Cashback: 80 Euro)

Cashback nicht vergessen

Den Cashback-Vorteil gibt’s beim Kauf bis zum 28. Juni 2023. Er richtet sich nach dem Wert des Geräts und wird von Samsung selbst gewährt. Du holst dir also einerseits den Rabatt von MediaMarkt oder Saturn und sparst dann durch die Samsung-Hintertür doppelt. Wichtig ist nur, dass du den Kauf auf der Samsung-Aktionsseite „Energiesparhelden“ einforderst.