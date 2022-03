Preistipp: Günstiger Akku-Rasenmäher als Schnäppchen bei Lidl

Wer in diesen Tagen einen Blick in die aktuellen Werbeprospekte wirft, wird eines recht schnell zur Kenntnis nehmen: die Garten-Saison rückt mit großen Schritten näher. Düngemittel stehen vielerorts ebenso zu Sonderpreisen zur Verfügung, wie hilfreiches Zubehör, um die heimische Oase der Ruhe fit für die kommenden Monate zu machen. Bei Lidl ist auch ein praktischer Akku-Rasenmäher Teil der Angebotspalette. Anders als bei einem Elektrorasenmäher stört hier kein lästiges Kabel die Runden auf dem Grün. Und im Vergleich zu einem Benzinrasenmäher ist der Parkside 20-V-Akku-Rasenmäher nicht nur emissionsärmer, sondern auch deutlich leiser.

Akku-Rasenmäher bei Lidl

Der rund 10 Kilogramm schwere E-Rasenmäher bietet eine Leerlaufdrehzahl von 3.650 Umdrehungen pro Minute und kann mit einer Schnittbreite von 33 Zentimetern punkten. Das ist auf der einen Seite im Vergleich zu so manch anderem Akku-Rasenmähern recht wenig, sorgt aber andererseits dafür, dass der Lidl-Rasenmäher angenehm wendig ist. Vor allem in kleineren Gärten ist das von Vorteil. Die gewünschte Schnitthöhe kannst du in fünf Stufen zwischen 25 und 65 Millimetern einstellen, die Fangbox mit integriertem Tragegriff hat ein Volumen von 32 Litern. Sowohl der Rasenmäher selbst, als auch die Fangbox ist aus Kunststoff gefertigt, das Schnittmesser aus Spezialstahl.

Praktisch: Der Führungsholm ist höhenverstellbar. Dadurch ist jederzeit möglich, die persönlich favorisierte Stellung für ein möglichst rückenschonendes Schieben einzustellen. Praktisch: Teil des Lieferumfangs ist ein Mulch-Einsatz. Das gestattet dir, das Schnittgut direkt als Rasendünger zu nutzen. Der notwendige Akku lässt sich hinter einer klappbaren Schutzscheibe in einen passenden Einsteckschacht stecken und mit einem kleinen Schlüssel sichern.

Parkside PRMA 20-Li A1

Angeboten wird der Parkside Akku-Rasenmäher PRMA 20-Li A1 im Lidl-Onlineshop ab dem 21. März zu einem erschwinglichen Preis von 79,99 Euro. Das etwas größere Modell, der PRMA 40-Li A3 mit 43 Zentimetern Schnittbreite und einem Fangsackvolumen von etwa 50 Litern, ist für 119 Euro zu haben.

In diesem Zusammenhang musst du aber wissen, dass bei beiden Rasenmähern weder der notwendige Akku noch das für die Wiederaufladung des Energiespeichers benötigte Ladegerät im Lieferumfang inklusive sind. Dieses Zubehör kannst du im Lidl Onlineshop aber ebenfalls erwerben. Lidl empfiehlt hinsichtlich des Akkus das 20-V-Modell mit 4 Ah, das aktuell 39,99 Euro kostet. Ein 2-Ah-Modell ist für 17,99 Euro zu haben und kann ausreichen, wenn du nur eine kleinere Rasenfläche schneiden musst. Das passende Ladegerät bietet Lidl für 44,99 Euro an. In Summe musst du also knapp 143 Euro (PRMA 20) oder 182 Euro (PRMA 40) investieren, wenn du bisher über noch kein passendes Zubehör verfügst.

Lohnt sich das Angebot

Akku-Rasenmäher mit maximal 39 Zentimetern Schnittbreite kannst du ohne Akku aktuell zu Preisen ab 79,99 Euro kaufen. Mit Akku(s) musst du mindestens 104 Euro einkalkulieren. Soll es eine Schnittbreite von bis zu 49 Zentimetern sein, musst du nach aktuellem Stand der Dinge mit Akku(s) mindestens 225 Euro auf den Tisch legen. Ohne Akkus bist du im günstigsten Fall für rund 158 Euro dabei. Insbesondere der von Lidl angebotene PRMA 40-Li A3 ist also ein echtes Schnäppchen.

Jetzt weiterlesen Garten anlegen: Diese Tools bringen dich deinem Traumgarten näher