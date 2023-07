Neuer Kracher bei Netto: Balkonkraftwerk zum Top-Preis

Einen Teil des für den eigenen Haushalt benötigten Strombedarfs selbst generieren: Sonnenenergie macht es in Kombination mit einem Balkonkraftwerk möglich. Und im Onlineshop von Netto Marken-Discount kannst du aktuell von einem neuen Schnäppchen profitieren. Denn dort gibt es jetzt eine steckerfertige Photovoltaik-Solaranlage von Veska zum Sonderpreis – mit satten 66 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Netto: Balkonkraftwerk lässt Stromkosten purzeln

Wo du das von Netto gelieferte Solarpanel aufstellst oder installierst, spielt übrigens keine Rolle. Am Balkon, am Hausdach, auf der Garage, auf der Terrasse oder freistehend im Garten – die Möglichkeiten sind vielfältig. Durch die begrenzte Ausgangsleistung von 600 Watt wird für die Installation kein Elektriker benötigt. Die von der Solaranlage gewonnene Solarenergie wird in Strom umgewandelt und über eine klassische Haushaltssteckdose in das Stromnetz der Wohnung eingespeist. Kühlschrank, Fernseher, WLAN-Router oder Computer können diesen Strom direkt verwenden und so die Kosten für die Stromrechnung drücken. Netto stellt pro Jahr eine Ersparnis von bis zu 360 Euro in Aussicht; bei einer Leistung von 880 kWh pro Jahr und 40 Cent Strom-Arbeitspreis pro kWh.

Als besonderes Extra ist das Veska Balkonkraftwerk 830W/600W unter anderem mit einem WLAN-Modul ausgestattet. Per App auf dem Smartphone oder Tablet PC kannst du dich jederzeit über den Status der Anlage informieren und in Echtzeit verfolgen, wie viel Sonnenenergie das Balkonkraftwerk gerade gewinnt. Das Solarpanel ist zudem mit gehärtetem ARC-Glas mit Antireflexbeschichtung ausgestattet, der Rahmen aus leichtem Aluminium gefertigt. Der Hersteller verspricht eine Leistungsgarantie für 25 Jahre.

Veska Balkonkraftwerk 830W/600W bei Netto im Angebot.

Was kostet das Veska Balkonkraftwerk bei Netto?

Der Preis? Normalerweise stünden für das aus zwei Modulen bestehende Balkonkraftwerk nach Angaben von Netto satte 1.489 Euro auf dem Preisschild. Verkauft wird die steckerfertige Solaranlage aber für 499,99 Euro – Wechselrichter und Schuko-Netzkabel (5 Meter) inklusive. Ein Spitzenpreis, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Aufgrund der recht sperrigen Abmessungen musst du neben einer Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 Euro einmalig noch einen Aufschlag in Höhe von 70 Euro einkalkulieren. Trotzdem bleibt der Preis unübertroffen.

Mehr Leistung? Kein Problem!

Sollen es beim ansonsten weitgehend identischen Balkonkraftwerk statt 600 Watt lieber 800 Watt Ausgangsleistung sein, kannst du bei Netto übrigens für 591,99 Euro zuschlagen – auch das ist ein aktueller Toppreis. Und momentan musst du für diese Solaranlage nicht einmal einen Lieferkostenzuschlag zahlen. Möglich ist jedoch, dass es sich dabei um eine noch versäumte Anpassung auf der Netto-Homepage handelt, die schon in Kürze beseitigt wird.

