Neue Kopfhörer für unter 100 Euro: Dieses clevere Feature macht den Unterschied

Kopfhörer lassen dich in deine eigene Klangwelt eintauchen – und oft ist genau das gewünscht. Doch es gibt Situationen, in denen du deine Umgebung trotz Musik noch wahrnehmen möchtest, sei es im Büro oder beim Workout. Genau hier setzen die FreeArc-Kopfhörer von HUAWEI an. Mit einem durchdachten Feature sorgen sie für den idealen Mix aus Musikgenuss und Aufmerksamkeit für das, was um dich herum passiert. Wir schauen uns das genauer an.

Die Huawei FreeArc Kopfhörer

Die FreeArc Kopfhörer sind sogenannte Open-Ear-Kopfhörer. Das bedeutet, dass du zwar ein immersives Audioerlebnis hast, zeitgleich aber noch immer deine Umwelt wahrnehmen kannst. ANC suchst du hier also vergeblich. Doch das ist kein Nachteil, denn genau diese Besonderheit macht sie zu optimalen Begleitern im Alltag und auf der Arbeit. Soundeffekte wie ein Bassboost oder ein individuell einstellbarer Equalizer sorgen dafür, dass du deine Musik trotzdem genau so genießen kannst, wie du es magst.

Mit einem Gewicht von rund neun Gramm sind die FreeArc ziemlich leicht und angenehm zu tragen. Sie bestehen aus Silikon und durch die Drei-Punkt-Form halten sie sicher in deinen Ohren. Du kannst sie also auch beim Sport tragen. Selbst schweißtreibenden Work-outs halten die Kopfhörer problemlos stand.

So sehen die HUAWEI Free Arc aus

Wer die Kopfhörer hauptsächlich zum Arbeiten und Telefonieren nutzen möchte, ist dank einer KI, die Störgeräusche filtert, immer gut zu verstehen. Das besondere Design der Kopfhörer sorgt dabei dafür, dass starker Wind die Anrufqualität nicht trügen kann. Praktisch ist hier außerdem, dass du die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln kannst. Eine bestimmte Art Schallschutz verhindert weiterhin, dass außenstehende Personen hören, was du hörst.

Der Akku der FreeArc Kopfhörer soll mit einer einzigen Ladung bis zu sieben Stunden durchhalten. In Kombination mit dem Case schaffen sie es dann wohl auf insgesamt 28 Stunden. Wenn es einmal schnell gehen muss, genügt bereits eine 10-minütige-Ladung, damit du wieder drei Stunden lang Musik genießen kannst. Es gibt sie in drei verschiedenen Farben: Schwarz, Grau oder Grün.

So viel kosten die Open-Ears

HUAWEI verlangt für die FreeArc Kopfhörer eigentlich 119 Euro. Bis zum 24. März sparst du dir mit dem Code AFREEARC20 aber 20 Euro, sodass du jetzt nur 99 Euro zahlen musst. Zusätzlich genießt du noch zwölf Monate „Loss Care“ von HUAWEI. Sollten deine neuen FreeArcs innerhalb dieser Zeit beschädigt oder verloren gegangen sein, sparst du dir 50 Prozent auf die Ersatzteile. Aber Achtung: Kostenlosen Ersatz bei Verlust der Kopfhörer gibt es natürlich nicht. Übrigens: Wenn du im Bestellprozess das Fitnessarmband band 9 unter „Empfehlungen“ hinzufügst, bekommst du es derzeit für nur 19,99 Euro anstatt 49 Euro dazu.

HUAWEI hat neben den FreeArc übrigens noch einige weitere Kopfhörer im Angebot, die einen Blick wert sind. Alle Produkte findest du hier.