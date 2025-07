Bye-bye Hitzewelle: Amazons Nr. 1-Klimaanlage kostet nur 240 Euro

Die Hitzewelle in Deutschland ist endlich vorüber und alle können wieder aufatmen, richtig? Nicht ganz. Denn laut Wetter-Experten stehen nach der aktuellen Abkühlung bereits ab Mitte Juli wieder hohe Temperaturen auf dem Programm. Wer vorbereitet sein will, kann die Verschnaufpause nutzen, um sich technisch gegen die kommende Hitzewelle abzusichern. Besonders beliebt in diesem Kontext: die Klimaanlage Comfee Breezy Cool Pro bei Amazon – für aktuell 239 Euro.

Amazon-Bestseller Nr. 1

Bei dem Amazon-Deal handelt es sich nicht etwa um eine Rabattaktion. 239 Euro sind der Normalpreis, und dennoch scheinen Amazon-Käufer einen Narren an der Comfee Breezy Cool Pro gefressen zu haben. So thront der Wetter-Kasten derzeit auf dem 1. Platz der Amazon-Bestsellerliste für Klimageräte. Und der Erfolg spiegelt sich auch in einer großen Zahl an Sternebewertungen (8.122) bei einer ziemlich hohen Durchschnittswertung von 3,9 von 5 Sternen wider. Doch was kann die Comfee Breezy Cool Pro eigentlich?

Bei dem mobilen Comfee-Klimagerät handelt es sich um ein 3-in-1-Produkt. Es kann sowohl kühlen als auch ventilieren und entlüften. Und ein Luftfilter ist ebenfalls in das System integriert. Gesteuert wird der Kasten wahlweise mittels eines Bedienfelds, einer Fernbedienung, einer App oder schlicht per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Home). Ferner können Nutzer auch eine Automatik einrichten und die Ein- sowie Abschaltzeiten individuell bestimmen – was seinerseits äußerst praktisch ist.

Technische Daten im Überblick:

Gewicht: 21,6 kg (steht auf Rollen)

Maße: 70,5 x 29,5 x 29,3 cm

Zimmergröße: 23 m2

Lautstärke: 62,5 dB

Leistung: 790 Watt

Kühlleistung: 7.000 BTU/h

Stand-by: 0,5 Watt

Kühlmittel: R-290 (Propan)

Amazons Bestseller-Klimaanlage

Lieferumfang und Aufbau

Der Lieferumfang der Bestseller-Klimaanlage ist umfangreich und enthält zahlreiche nützliche Montageelemente. Leider eignen sich diese jedoch vorrangig für Schiebefenster. Die meisten Nutzer müssen sich mit Lösungen der Marke Eigenbau begnügen oder aber ein passendes Fensterabdichtungs-Set dazukaufen. Glücklicherweise sind diese mit einem Kaufpreis von oftmals zwischen 15 und 20 Euro ziemlich erschwinglich und anschließend leicht zu befestigen. Der anhaltenden Popularität der Comfee Breezy Cool Pro bei Amazon scheint dieser Umstand zumindest nicht zu schaden.

Jetzt weiterlesen Aktualisierung: Kunden dieser 3 Banken tappen in die Geldfalle