Miele-Kracher bei MediaMarkt: Waschmaschine zum Schleuderpreis

Wer gute Qualität möchte, setzt beim Kauf von Haushaltsgroßgeräten oft auf den Hersteller Miele. Die Firma ist aber nicht nur für die Langlebigkeit der Geräte bekannt, sondern auch für die gehobenere Preisklasse. Wer Glück hat, ergattert ein Gerät der beliebten Marke im Sale. Und genau ein solcher Schlussverkauf ist gerade bei MediaMarkt im vollen Gange. Der Wahnsinns-Schnell-Verkauf, kurz WSV, läuft noch bis zum 27. Januar. In diesem Zeitraum kannst du einige gute Deals abstauben. Eine Zusammenfassung unserer Favoriten findest du hier. Ein besonderer Höhepunkt der Aktion ist jetzt eine Waschmaschine von Miele. Was du vom Angebot erwarten darfst, erfährst du hier.

Das kann die Miele-Waschmaschine

Im heutigen Angebot dreht sich alles um die Miele WCA032 WCS Active W1 Chrome Edition Waschmaschine. Diese kommt mit einem Fassungsvermögen von sieben Kilogramm daher. Sie ist daher am besten für Single- oder Pärchenhaushalte geeignet. Für Großfamilien ist das vermutlich nicht genug. Der Frontloader ist mit einer Schontrommel ausgestattet, die besonders behutsam mit deinen Lieblingsklamotten umgeht. Für optimale Reinigungsergebnisse stehen dir hier verschiedene Programme zur Auswahl. Unter anderem ein Programm für dunkle Wäsche, eines zum Imprägnieren und für Outdoorkleidung.

Um nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt langfristig zu schonen, verfügt die Waschmaschine über das Energieeffizienzlevel A. Die Maschine erkennt außerdem auch die Menge der Beladung und passt die Wasser- und Energiemenge an – so wird nichts verschwendet.

So viel musst du bei MediaMarkt zahlen

Miele selbst schreibt für die Waschmaschine eine UVP von 899 Euro aus. Während des WSV zahlst du bei MediaMarkt jetzt aber nur 759 Euro. Wie gut dieser Preis tatsächlich ist, zeigt vor allem der Preisvergleich. Es handelt sich zwar nicht um den tiefsten Preis aller Zeiten, dennoch wirft MediaMarkt hier das aktuell beste Angebot in den Ring. Hinzu kommen noch 39,90 Euro für die Lieferung, das ändert aber nichts daran, dass du die Waschmaschine nirgendwo günstiger bekommst.

Falls dir die Maschine trotz Bestpreis-Angebot doch zu teuer ist, wirf doch mal einen Blick auf dieses Gerät von Beko. Hier erwartet dich ein Fassungsvermögen von acht Kilogramm, 15 verschiedene Waschprogramme und die Möglichkeit, vergessene Kleidung auch nachträglich noch in die Maschine zu legen. Hier hängt ein Preisschild von 349 Euro (plus 39,90 Euro Versand) dran. Auch hier liefert MediaMarkt den besten Deal im Netz, was sie zu einer günstigen Alternative zum Modell von Miele machen könnte.