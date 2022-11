Lidl startet drei neue Super-Deals: E-Bikes zum Top-Preis kaufen

Da wäre unter anderem das Grundig Trekkingrad mit 28-Zoll-Bereifung. Es ist mit einem 48 Zentimeter hohen Aluminiumrahmen ausgestattet und soll sowohl für Damen als auch für Herren als Unisex-Modell für Gefallen sorgen. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht, am Vorder- und Hinterrad kommen mechanische Scheibenbremsen für einen schnellen, sicheren Halt zum Einsatz. Der Akku ist im Rahmen integriert, die ab Werk montierte Front- und Heckbeleuchtung wird aus diesem Akku mit Energie versorgt.

Heckmotor

keine Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 504 Wh (14 Ah / 36 V)

bis zu 110 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Neu bei Lidl im Angebot: ein Trekking-E-Bike von Grundig.

Was kostet das Grundig Trekkingrad bei Lidl?

Normalerweise kostet das Grundig Trekking-E-Bike nach Angaben von Lidl 1.999 Euro. Im Onlineshop des Lebensmitteldiscounters kannst du das Rad jetzt aber mit 50 Prozent Rabatt für 999 Euro kaufen. Ein lupenreiner Toppreis, denn in anderen Onlineshops musst du aktuell mindestens 1.399 Euro für das E-Bike bezahlen.

Alternative: Grundig Cityrad im Angebot

Eine nahezu identische Ausstattung bietet das Grundig Cityrad. Auch bei diesem Unisex-E-Bike ist eine 28-Zoll-Bereifung montiert und du kannst während der Fahrt auf einem 48 Zentimeter hohen Aluminiumrahmen Platz nehmen. Gebremst wird über mechanische Scheibenbremsen, eine Rücktrittbremse gibt es nicht. Dafür aber ab Werk montierte Beleuchtung vorne und hinten.

Heckmotor

keine Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 504 Wh (14 Ah / 36 V)

bis zu 110 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Ein E-Bike, das primär für den Stadtverkehr gedacht ist: Grundig E-Bike Cityrad.

Der reguläre Preis für das Cityrad liegt nach Angaben von Lidl bei 1.949 Euro. Kaufen kannst du das Rad jetzt aber zu einem ebenfalls auf 999 Euro reduzierten Preis. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 48 Prozent. Und auch das ist ein Spitzenpreis. Denn das Grundig Cityrad kostet in anderen Webshops derzeit ebenfalls mindestens 1.399 Euro.

Oder doch lieber ein E-Mountainbike?

Wer es ein wenig sportlicher mag und gerne auch mal in den Bergen oder im offenen Gelände unterwegs ist, kann sich alternativ für das Fischer E-Mountainbike Montis 2206 entscheiden. Das Hardtail-MTB ist mit 27,5 Zoll großen Reifen bestückt, verfügt über einen 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen und ist für besonders viel Komfort sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Eine vormontierte Beleuchtung gibt es (typisch bei einem Mountainbike) nicht, der Akku ist am Rahmen montiert (Side-Click).

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 422,4 Wh (8,8 Ah / 48 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

E-Mountainbike für Einsteiger: das Fischer E-MTB Montis 2206.

Üblicherweise musst du für das Fischer Montis 2206 nach Angaben von Lidl 1.699 Euro bezahlen. Aktuell sind es aber nur 1.099 Euro – also 35 Prozent weniger. Und auch dieses E-Bike konnten wir in keinem anderen Onlineshop zu günstigeren Konditionen finden. Lidl zündet also gleich drei richtig gute E-Bike-Preiskracher.

Lidl spendiert Lieferkosten mit Gutscheincode

Einmalig musst du 9,95 Euro für die Zustellung per Spedition zahlen. Die zusätzlich anfallenden allgemeinen Lieferkosten in Höhe von 4,95 Euro kannst du sparen, wenn du im Rahmen der Bestellung bis zum 12. November 2022 den Gutscheincode SD22 in das entsprechende Gutscheinfeld eingibst. Alle drei E-Bikes kannst du bis zu 90 Tage testen und bei Nichtgefallen kostenlos zurücksenden. Der volle Kaufpreis wird dir aber nur erstattet, wenn das Rad nicht mehr als 30 Kilometer gefahren wurde.

