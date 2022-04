Lidl Preiskracher: SodaStream Duo zum Top-Preis kaufen

Wer schwere Wasserkisten nicht mehr sehen kann und stattdessen im Alltag lieber auf die Dienste eines modernen Wassersprudlers setzen möchte, kann sich bei Lidl ab Donnerstag, 28. April, den SodaStream Duo zum Sonderpreis sichern. Online kannst du im Lidl Onlineshop schon jetzt zuschlagen. Denn so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten: Günstiger als bei Lidl gibt es den stilvollen Wassersprudler aktuell nirgendwo.

SodaStream Duo: Eleganter Wassersprudler für dein Zuhause

Mit dem nur 44 Zentimeter hohen Wassersprudler SodaStream Duo ist es möglich, Leitungswasser in Kunststoffflaschen für unterwegs und in eleganten Glasflaschen für zu Hause selbst zu sprudeln. Eine Glasflasche mit 1 Liter Volumen ist im Lieferumfang bereits inklusive. Außerdem ein sogenannter Quick Connect Zylinder, der für bis zu 60 Liter gesprudeltes Trinkwasser ausreicht. Der Hersteller verspricht außerdem über einen zum Patent angemeldeten Schnellverschluss ein besonders einfaches Wechseln des Zylinders.

Was kostet der SodaStream Duo?

Angeboten wird der SodaStream Duo wahlweise in Weiß oder in Schwarz zu einem Preis von nur 79,99 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt laut Angaben von Lidl 169,90 Euro. Bei einer Onlinebestellung kommen noch 4,95 Euro für den Versand dazu, sodass der Gesamtpreis auf 84,94 Euro steigt. In anderen Webshops musst du aktuell mindestens knapp 93 Euro bezahlen.

Alternativ kannst du dich im Onlineshop des Aldi-Wettbewerbers auch für den SodaStream Duo mit drei Glasflaschen entscheiden – für nur 88,49 Euro; erhältlich ebenfalls wahlweise in Weiß oder in Schwarz. Und solltest du nur auf der Suche nach Ersatz-Glasflaschen sein, so hat Lidl diese ab dem 28. April ebenfalls im Angebot. Statt 31,99 Euro (UVP) kosten zwei Duo-Glasflaschen (ab sofort auch im Onlineshop verfügbar) nur 16,99 Euro.

Auch Wassersprudler-Glasflaschen bei Lidl im Angebot

Solltest du schon einen SodaStream besitzen, aber immer wieder durcheinander kommen, welche Flasche für deinen Wassersprudler die richtige ist, haben wir übrigens die Antwort für dich parat. Und zwar in einem ausführlichen Ratgeber, der dir Aufschluss darüber gibt, welche Flasche in welchem Wassersprudler zum Einsatz kommen kann.

