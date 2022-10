Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen im Sommerschlussverkauf

Mit von der Partie sind nicht nur ein E-Mountainbike für Kinder, sondern auch klassische E-Cityräder für Erwachsene. Das aber wohl interessanteste Modell ist ein E-Trekkingrad, das mit fast 30 Prozent Rabatt zum Kauf angeboten wird. Und zwar wahlweise in einer Variante für Herren und für Damen. Ferner steht mit fast 50 Prozent Rabatt auch ein E-Bike für den Stadtverkehr von Telefunken zur Verfügung.

Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206 bei Lidl kaufen

Das bei Lidl erhältliche Fischer E-Bike Trekking ETH 2206 (Herren-Modell) und ETD 2206 (Damen-Modell) ist mit einem abnehmbaren Sideklick-Akku ausgestattet und gestattet die Nutzung von modernen Scheibenbremsen für einen schnellen, sicheren Halt. Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem Fahrrad nicht. Dafür aber LED-Lichter vorne (70 LUX) und hinten. Die Rahmenhöhe des Damen-Modells liegt bei 44 Zentimetern, der Alu-Rahmen des Herrenmodells ist 50 Zentimeter hoch. Unterwegs bist du auf 28 Zoll großen Reifen.

Sideklick-Akku (422,4 Wh, 8,8 Ah, 48 Volt)

Heckmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 120 Kilometer

Kettenschaltung mit acht Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Trekking E-Bike zum Sonderpreis bei Lidl: das Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206.

Statt regulär 1.699 Euro kostet das Fischer Trekking E-Bike bei Lidl derzeit nur 1.199 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 29 Prozent. Günstiger als bei Lidl konnten wir dieses Fahrrad-Modell in keinem Onlineshop finden. Vergleichbar ausgestattete Räder kosten in der Regel 1.250 Euro und mehr.

Stadtrad-Alternative: Fischer E-Bike City Cita ECU 1401

Wenn du vorrangig auf kürzeren Strecken unterwegs bist, zum Beispiel in der Stadt oder im Dorf, bietet sich als Alternative das ebenfalls mit einer 28-Zoll-Bereifung versehene Fischer City Cita ECU 1401 an. Dieses Rad mit elektrischer Trittunterstützung ist primär für Damen gedacht und bietet entsprechend einen 44 Zentimeter hohen Alu-Rahmen. Statt auf Scheibenbremsen setzt der Hersteller auf eine weniger hochwertige mechanische Felgenbremse am Vorderrad. Zudem ist eine Rücktrittbremse vorhanden. Auf LED-Lichter musst du auch bei diesem Rad nicht verzichten. Allerdings leuchtet das Vorderlicht nur mit maximal 30 LUX.

Akku unter Gepäckträger (522 Wh, 14,5 Ah, 36 Volt)

Frontmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 140 Kilometer

Nabenschaltung mit sieben Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Stadtrad als Angebot bei Lidl: das FISCHER E-Bike City Cita ECU 1401.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt eigentlich bei 1.549 Euro. Lidl druckt stattdessen 1.199 Euro auf das Preisschild. Ein guter Preis? Ja. Ein Bestpreis? Nein! Denn bei Saturn kannst du das Rad aktuell bereits zu einem Preis von 1.169 Euro kaufen.

Fischer E-Bike City Cita 4.1i: Noch ein Rad für den Stadtverkehr

Eine ähnliche Ausstattung bietet das Fischer E-Bike City Cita 4.1i. Es ist ebenfalls für eine weibliche Zielgruppe gedacht und verfügt entsprechend über einen 44 Zentimeter hohen Alu-Rahmen und 28 Zoll große Reifen. Punktuell unterscheidet sich die Ausstattung aber vom oben genannten Modell ECU 1401. So kommt am Vorderrad zwar auch eine Felgenbremse zum Einsatz, allerdings in hydraulischer Ausführung. Ferner ist auch bei diesem Rad eine Rücktrittbremse vorhanden. Zudem ist das Vorderlicht in LED-Ausführung spürbar heller (70 LUX) und statt eines Frontmotors ist ein Mittelmotor nutzbar.

Akku im Rahmen integriert (504 Wh, 14 Ah, 36 Volt)

Mittelmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 120 Kilometer

Nabenschaltung mit sieben Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein klassisches Stadtrad mit Trittunterstützung: das Fischer E-Bike City Cita 4.1i.

Normalerweise würde dieses E-Bike 2.179 Euro (UVP) kosten. Lidl bietet es aber für 1.849 Euro an – also mit 15 Prozent Rabatt. Inklusive Versandkosten ist das abseits von Einzel- und B-Ware-Offerten über eBay ein aktueller Top-Preis, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

E-Mountainbike für Kinder bei Lidl kaufen

Oder soll es doch lieber ein E-Mountainbike sein? Dann hat Lidl mit dem Fischer Montis 2.1 Junior 422 ebenfalls ein passendes E-Bike im Angebot. Und der Name ist bei diesem Rad natürlich Programm: Es handelt sich um ein Rad für Kinder – ausgestattet mit 27,5 Zoll großen Reifen und 38 Zentimetern Rahmenhöhe. Hydraulische Scheibenbremsen und ein im Lieferumfang enthaltenes Beleuchtungsset sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Sideklick-Akku (422,4 Wh, 8,8 Ah, 48 Volt)

Frontmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 120 Kilometer

Kettenschaltung mit neun Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

E-MTB für Kinder: das Fischer Montis 2.1 Junior 422.

Statt 1.529 Euro kostet das Kinder-E-MTB bei Lidl aktuell nur 1.249 Euro. Du profitierst also von einem Rabatt in Höhe von 18 Prozent. Auch das ist unter dem Strich ein faires Angebot. Allerdings sind noch einmal bis zu 50 Euro Ersparnis drin, wenn du bei Kaufland zuschlägst. Berücksichtigt man auch die anfallenden Versandkosten, sparst du sogar 65 Euro.

Fast 50 Prozent Rabatt auf E-Bike von Telefunken

Abseits der E-Bike-Angebote von Fischer rückt zudem noch ein weiteres E-Bike-Schnäppchen in den Mittelpunkt. Denn das Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S bietet Lidl aktuell mit satten 49 Prozent Rabatt an – wahlweise in anthrazit oder weiß. Ausgestattet mit einem Korb am Vorderrad, 49 Zentimeter hohem Rahmen und 28 Zoll großen Reifen ist es als Unisex-E-Bike einzustufen. Schade ist allerdings, dass nur Felgenbremsen zum Einsatz kommen. Außerdem ist aber auch eine Rücktrittbremse nutzbar. Das Vorderlicht leuchtet mit bis zu 20 LUX.

Akku unter Gepäckträger (468 Wh, 13 Ah, 36 Volt)

Heckmotor

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 100 Kilometer

Nabenschaltung mit sieben Gängen

Federgabel am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Stadt-Fahrrad zum Discount-Preis: das Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S bei Lidl.

Laut Hersteller liegt der eigentlich angedachte Verkaufspreis bei knapp 1.770 Euro. Lidl bietet das Telefunken-E-Bike aber zu einem Preis von 899 Euro an. Und kein namhafter Onlineshop ist aktuell günstiger.

Einheitliche Lieferkosten

Für alle genannten E-Bike-Modelle musst du bei einer Bestellung im Lidl-Onlineshop einmalig 4,95 Euro für den Versand bezahlen. Hinzu kommt ein Lieferzuschlag in Höhe von 9,95 Euro, da dein neues Fahrrad nach Terminabsprache per Spedition an deine Wunschadresse geliefert wird. Anschließend kannst du dein E-Bike 90 Tage testen und bei Nichtgefallen kostenlos zurücksenden. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Rad maximal 30 Kilometer gefahren ist.

