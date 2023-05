Lidl mit neuen Frühlingskrachern: E-Bikes zu Spitzenpreisen

Das vielleicht interessanteste Angebot unter den fünf E-Bike-Deals: Ein Trekking E-Bike aus dem Hause Zündapp mit einem Rabatt in Höhe von 52 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Das Zündapp Green 7.7 steht in einer Herren- und einer Damen-Variante zur Verfügung und rollt auf 28 Zoll großen Rädern seinen Zielen entgegen. Es bietet eine Rahmenhöhe von etwa 46 Zentimetern und die Reichweite der elektrischen Trittunterstützung liegt abhängig von Fahrweise und Zuladung bei bis zu 115 Kilometern.

Heckmotor mit Schiebehilfe (250 Watt / drei Unterstützungslevel)

Gepäckträgerakku (10,4 Ah / 374 Wh / 36 V)

21 Gänge

V-Bremsen (Felgenbremsen / keine Rücktrittbremse)

Federung am Vorderrad

Beleuchtung vorn und hinten ab Werk vormontiert

Gewicht: 24 Kilogramm

Zündapp Green 7.7 Trekking E-Bike (Herren-Variante).

So günstig ist das Trekking E-Bike bei Lidl wirklich

Üblicherweise gilt für das Trekking E-Bike laut Angaben von Lidl ein Preis in Höhe von 1.799 Euro. Stattdessen werden aktuell aber nur 849 Euro verlangt. Einmalig kommen 18,90 Euro für den Versand per Spedition zu dir nach Hause dazu. In keinem anderen Webshop kannst du dieses E-Bike aktuell günstiger kaufen. Knapp 900 Euro sind sonst mindestens die Regel, Preise von knapp 1.000 Euro und mehr keine Seltenheit. Lidl bietet in diesem Fall also ein echtes E-Bike-Schnäppchen.

Trekking E-Bike mit Scheibenbremsen? Auch erhältlich!

Eine hochwertigere Ausstattung, aber ebenfalls einen Rabatt von mehr als 50 Prozent auf den UVP kannst du dir sichern, wenn du dich für das Zündapp Z810 entscheidest. Denn bei diesem Trekking E-Bike, ebenfalls verfügbar in einer Herren- (52 Zentimeter Rahmenhöhe) und einer Damen-Ausführung (50 Zentimeter), kommen unter anderem hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz. Zudem ist die Beleuchtung etwas heller und der Akku mit einer etwas größeren Kapazität gesegnet. Dadurch erhöht sich die theoretische Reichweite auf bis zu 125 Kilometer.

Heckmotor mit Schiebehilfe (250 Watt / fünf Unterstützungslevel)

Gepäckträgerakku (11,6 Ah / 417,6 Wh / 36 V)

24 Gänge

Scheibenbremsen (hydraulisch / keine Rücktrittbremse)

Federung am Vorderrad

Beleuchtung vorn und hinten ab Werk vormontiert

Gewicht: 24 Kilogramm (Damen) / 26 Kilogramm (Herren)

Zündapp Trekking E-Bike Z810 700c

Der UVP für dieses Trekking E-Bike liegt laut Angaben von Lidl bei 2.299 Euro. Aktuell verkauft es der Lebensmittel-Discounter aber für nur 1.049 Euro – zuzüglich 18,90 Euro für den Versand. Und auch mit diesem Preis bietet Lidl ein echtes Top-Angebot, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Denn günstiger als für 1.111 Euro kannst du dieses E-Bike derzeit nirgendwo kaufen.

Übrigens: Ein anderes Zündapp-Bike gibt es aktuell via eBay besonders günstig zu kaufen. Das Modell landet bei unter 700 Euro – in diesem Artikel erfährst du mehr zu dem Angebot.

Weitere E-Bike-Angebote bei Lidl

Außerdem kannst du dich bei Lidl momentan für ein City E-Bike für 899 Euro entscheiden – wahlweise mit 26 oder 28 Zoll großen Reifen und einer Rahmenhöhe von 46 respektive 48 Zentimetern. Das Zündapp Green 2.7 bietet drei Gänge, mechanische Felgenbremsen und einen Frontmotor, der über einen 374,4 Wh großen Rahmenakku angetrieben wird. Ebenfalls für 899 Euro, aber anders als bei Lidl sogar inklusive Versandkosten, ist dieses E-Bike bei eBay zu haben, verrät ein aktueller Preisvergleich.

Oder du entscheidest dich für das Prophete E-Bike ATB Twentyniner, das auf 29 Zoll großen Rädern steht. Es bietet neun Gänge, einen Downtube-Akku mit einer Kapazität von 499,2 Wh sowie einen Heckmotor. Zudem kommen bei diesem 26 Kilogramm schweren Allrounder-Tourenrad hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz und natürlich fehlt es auch an einer Federgabel nicht. Auf den UVP in Höhe von knapp 2.040 Euro gewährt Lidl einen Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Das drückt den Preis auf 1.349 Euro zuzüglich Versandkosten.

Und auch ein 26 Kilogramm schweres Kompaktrad von Prophete mit 20 Zoll kleinen Reifen kannst du dir bei Lidl zum Sonderpreis sichern. Der Mittelmotor wird über einen 374,4 Wh großen Akku mit Energie versorgt, sieben Gänge stehen zur Verfügung und du kannst neben Felgenbremsen auch auf eine Rücktrittbremse zählen. Dafür ist dieses kleine E-Bike nicht mit einer Federung am Vorderrad ausgestattet. Der Preis: 1.549 Euro statt des UVPs in Höhe von knapp 2.300 Euro. Gedacht ist es in erster Linie für Wohnmobil- und Wohnwagen-Fahrer, die auch an ihrem Zielort mit einem Fahrrad mobil bleiben möchten.

Jetzt weiterlesen Lächerlich günstig? Dieses E-Bike kostet jetzt nur 699 Euro