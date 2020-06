Lidl E-Bikes zum Sonderpreis - Tag des Fahrrads beim Discounter Simone Warnke 5 Minuten

Seitdem es E-Bikes in jeglicher Form gibt, finden sich die Drahtesel dem Gefühl nach in allen Altersklassen und überall auf der Straße. Lidl erkennt die Nachfrage und bietet deswegen einige E-Bikes zum Sparpreis an. Wir sehen uns den "Lidl Fahrradtag" und die Aktion zum Tag des Fahrrads genauer an.