Lidl: 4K-UHD-Fernseher von Samsung zum Kracherpreis

Bei Lidl kannst du dich nicht nur für günstige 4K-UHD-Fernsehr von Hinsense zum Top-Preis entscheiden, auch Samsung hat bei Lidl aktuell gleich drei hochauflösende TV-Geräte im Angebot. Eigentlich wären es sogar fünf Modelle des Samsung Smart TV TU6979, aber die kleinste (43 Zoll) und die größte (75 Zoll) Ausführung ist bei Lidl aktuell bereits ausverkauft. Bleibt die Auswahl zwischen 50, 55 und 65 Zoll. Und das zu Spitzenpreisen, soviel sei an dieser Stelle schon einmal verraten.

4K-UHD-TV von Samsung bei Lidl kaufen

Alle aktuell noch verfügbaren Modelle des Flachbildfernsehers von Samsung bieten über das LED-Panel eine 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sowie über den verbauten Crystal 4K-Prozessor ein hohes Kontrastverhältnis und mit HDR auch ein breites Farbspektrum. Natürlich fehlt es ferner nicht an einem Triple-HD-Tuner für den TV-Empfang über Antenne, Satellit oder Kabelnetz. Rückseitig ist neben einem CI+-Slot auch ein USB-Anschluss vorhanden. Zusätzlich noch zwei HDMI-Ports.

Die Audio-Ausgangsleistung liegt sowohl bei 50-Zoll-Modell als auch bei den größeren Varianten mit 55 und 65 Zoll messender Bildschirmvariante bei 20 Watt. Die Fernseher unterstützten Apples AirPlay-Technologie, sind mit einem integrierten Webbrowser ausgestattet und für die Spielrunde zwischendurch auch mit einem speziellen Gaming-Modus (Auto Game Mode ALLM). Eine Aufnahmefunktion über USB (PVR) ist hingegen nicht Gegenstand der Ausstattungsliste. Zugang zum Internet erfolgt wahlweise per LAN-Anschluss oder den integrierten WLAN-Chip.

Und der Stromverbrauch? Den gibt Samsung beim 50-Zoll-Modell mit 86 Watt ohne und 112 Watt mit zugeschaltetem HDR an. Das entspricht bei einem angenommenen Kilowattstundenpreis von 35 Cent pro 1.000 Nutzungsstunden rund 30 Euro ohne und knapp 40 Euro mit eingeschaltetem HDR. Beim 55-Zoll-Modell musst du mit Kosten in Höhe von rund 36 respektive 45 Euro rechnen. Und wer sich für die 65-Zoll-Variante entscheidet, muss mit etwa 40 oder 55 Euro kalkulieren.

Was kostet der Samsung-Fernseher bei Lidl?

Wie eingangs erwähnt, sind bei Lidl aktuell noch drei Varianten des Samsung Smart TV GU-TU6979 erhältlich. Du kannst dich für TV-Modelle mit 50 Zoll, 55 Zoll oder 65 Zoll entscheiden.

Insbesondere das 50-Zoll-Modell ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Denn in anderen Webshops musst du für diesen Fernseher sonst mindestens 505 Euro bezahlen. Das 55-Zoll-Modell gibt es in anderen Onlineshops ab 489 Euro, für die 65-Zoll-Variante musst du wie bei Lidl auch andernorts knapp 650 Euro zahlen.

Wichtig zudem: Kaufst du dir einen der drei Fernseher bei Lidl musst du on top 4,95 Euro plus 19,95 Euro Logistikpauschale für die Zustellung per Spedition einkalkulieren. Das 65-Zoll-Modell kostet neben den 4,95 Euro für den allgemeinen Versand aufgrund seiner überdurchschnittlich sperrigen Abmessungen sogar einmalig 29,95 Euro extra.

Jetzt weiterlesen Lidl SpeakerBuddy: Toniebox-Alternative zum Spitzenpreis