Kurzzeitig über 1.000 Euro billiger: E-Bikes ab 699 Euro im Angebot

Auch wenn der Sommer mittlerweile leider schon wieder vorbei ist, kommt die Sonne ja doch noch das ein oder andere Mal hervor und sorgt für gutes Wetter. Wer sich dann gemütlich aufs Rad schwingen möchte, kann also auch im Herbst immer noch problemlos zum E-Bike greifen. Insbesondere, wenn diese aktuell so günstig zu haben sind! Bei Otto kommst du jetzt nämlich bereits für nur 699 Euro an ein E-Bike mit 20 Zoll Reifen und bis zu 80 km Reichweite. Gleichzeitig gibt’s aber auch ein Elektro-Rad mit 28 Zoll Reifen über 1.000 Euro billiger. Wir stellen dir die beiden E-Bikes genauer vor.

65 Prozent Rabatt: Das wird dir beim günstigen E-Bike geboten

Dank eines Rabatts von 65 Prozent stehen bei Otto aktuell nur noch 699 Euro (plus 70 Euro Versandkosten) für ein E-Bike von Hiland auf der Rechnung. Im Vergleich zum UVP (1.999,99 Euro) sparst du so über 1.000 Euro!

Während die Reifen mit 20 Zoll nicht allzu groß ausfallen, kann sich vor allem der 250 Watt Hinterradnabenmotor sowie der ordentliche Akku sehen lassen. Diese liefern dir nämlich fünf Unterstützungsstufen (bis zu 25 km/h) und eine Reichweite von bis zu 80 km. Dies reicht locker für die tägliche Fahrt zum Büro oder kurze Ausflüge mit Freunden. Anschließend lädst du den herausnehmbaren Akku innerhalb von sechs Stunden wieder voll auf. Alle wichtigen Infos, unter anderem auch zum Akku, hast du während der Fahrt übrigens auf dem nützlichen Display stets im Blick. Fürs leichte selbst in die Pedale treten steht dir hingegen ein Shimano 7-Gang-Getriebe zur Verfügung.

Ideal für Pendler: Zusammenklappbares E-Bike mit 20 Zoll Reifen

Ein weiterer großer Vorteil – insbesondere für Pendler – ist die Klappfunktion. Das E-Bike kann nämlich im Handumdrehen zusammengeklappt und dadurch platzsparend in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Kofferraum deines Autos transportiert werden. Selbstverständlich ist das E-Bike außerdem vollkommen StVZO-konform. Dafür verfügt das Elektro-Rad neben den nötigen Leuchten über eine mechanische V-Bremse vorn sowie eine mechanische Scheibenbremse an der Rückseite. Ebenfalls cool: Das E-Bike ist nach IPX6 vor Wasser geschützt – vor leichtem Regen macht das Rad also ebenso keinen Halt!

→ E-Bike mit 20 Zoll Reifen für 699 Euro

Für 100 Euro mehr: Größere Reifen, mehr Reichweite & Co.

Wenn du hingegen bereit bist, 100 Euro mehr auszugeben, solltest du einen Blick auf dieses Hiland E-Bike werfen. Hier bekommst du nämlich einige tolle Vorteile: Mit den 28 Zoll großen Reifen und der maximalen Reichweite von bis zu 85 km bist du beispielsweise etwas besser ausgestattet. Gleichzeitig verfügt aber auch dieses E-Bike natürlich über einen 250-W-Motor, ein nützliches Display am Lenker sowie eine 7-Gang Shimano Kettenschaltung. Dank der nötigen Lichter und Bremsen ist das Elektro-Rad ebenfalls vollkommen StVZO-konform und für den Straßenverkehr zugelassen.

Das schicke und schlichte Design kann sich ebenso sehen lassen

Verzichten musst du hingegen auf die Klappfunktion. Zudem stehen dir nur drei Unterstützungsstufen zur Auswahl, die jedoch vollkommen ausreichen sollten. Ein absolutes Highlight ist hingegen der Preis: Otto streicht aktuell satte 60 Prozent vom UVP (1.999,99 Euro), wodurch du nur noch 799 Euro plus 70 Euro Versandkosten für das hochwertige E-Bike zahlst. Du sparst also auch hier über 1.000 Euro!