Jetzt offiziell: Wer nichts tut, verliert sein Netflix-Abo

Die Einführung des werbefinanzierten Basis-Abos für 4,99 Euro im Monat scheint für Netflix finanziell ein voller Erfolg gewesen zu sein. Seither ist das ehemalige Basis-Abo für 7,99 Euro ein Dorn im Auge des US-amerikanischen Streaming-Diensts. Nutzer werden mit praktisch allen verfügbaren Mitteln dazu gedrängt, zum werbebasierten Abo zu wechseln oder dem Aufpreis zum Standard-Abo zuzustimmen. Dieses ist hierzulande für monatlich 13,99 Euro verfügbar. Nun hat das Unternehmen eine Offensive gestartet, die unaufmerksame Kunden ihre Konten kosten könnte.

Netflix startet Flankenangriff auf Basis-Abonnenten

Netflix informiert Zuschauer mit einem Basis-Abo gegenwärtig per Mail darüber, dass die monatlichen Kosten für ihr Abonnement im Juni 2024 von aktuell 7,99 Euro auf 9,99 Euro angehoben werden. Erste Details zur anstehenden Preiserhöhung sind bereits im April durchgesickert, doch nun wurde auch die konkrete Vorgehensweise publik. Und diese Information ist extrem wichtig für Kunden, die ihr Basis-Abo behalten möchten.

Wer die Netflix-Ankündigung lediglich überfliegt, könnte einen äußerst wichtigen Aspekt übersehen. So reicht es nicht aus, die neuen Preise gedanklich zu akzeptieren. Die Zusage muss darüber hinaus auch aktiv auf der Plattform erfolgen. Lehnt man den neuen Preis dagegen ab oder – und hier ist der Knackpunkt – tut überhaupt nichts, so kündigt Netflix die Mitgliedschaft automatisch. Da das Basis-Abo Neukunden nicht mehr zur Verfügung steht, müssen Betroffene anschließend entweder zum werbebasierten Abo wechseln oder monatlich rund 4 Euro Aufpreis zahlen. Und genau darauf scheint es der Streaming-Anbieter auch abgesehen zu haben, wie das aktuelle Vorgehen in den USA nahelegt.

Netflix erhöht Preise und kündigt Abos

In den USA: Netflix kündigt alle Basis-Mitgliedschaften

In einem Brief an seine Anleger schrieb Netflix bereits früher offen, dass Kunden mit Basis-Abo ohne Werbung zu einem der anderen Abos wechseln sollen. Darauf, dass das US-Unternehmen das Basis-Abo loswerden möchte, deuten aktuell zudem Nutzermeldungen aus den USA hin. So geht aus einer auf Reddit veröffentlichen E-Mail hervor, dass Basis-Kunden bis zum 1. Juni zu einem der anderen Abonnements wechseln sollen. Lehnen sie ab, kündigt Netflix die Mitgliedschaften zum 1. Juli automatisch. Ganz so drastisch sind die hierzulande getroffenen Maßnahmen zwar noch nicht. Doch es wirkt zumindest so, als seien die Tage des Basis-Abonnents für 9,99 Euro auch hierzulande gezählt.