E-Bikes zum furiosen Schnäppchenpreis bei Aldi kaufen

Auch wenn der Sommer so langsam Abschied nimmt, hat sich Aldi dazu entschlossen, zwei neue E-Bike-Angebote zu starten. Über den neuen Aldi Onlineshop stehen ab dem 14. Oktober ein Cargo E-Bike und ein Trekking E-Bike zur Verfügung. Dazu gesellt sich noch ein Elektroroller. Aber der Reihe nach.

Neu im Aldi Angebot: Prophete Cargo E-Bike

Sowohl für Damen als auch für Herren ist das Cargo-E-Bike von Prophete gedacht. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h lässt sich bei diesem Lastenrad ein 250 Watt starker Elektromotor von AEG mit 100 Nm Drehmoment zuschalten, um das Fahren zu erleichtern. Und das je nach Fahrweise bis zu 100 Kilometer lang. Auch das Schieben des 41 Kilogramm schweren E-Bikes wird bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h erleichtert. Möglich wird all das über den herausnehmbaren Akku von AEG mit einer Kapazität von 576 Wh.

Transportieren kannst du mit dem Cargo E-Bike von Prophete in der dafür vorgesehenen Box übrigens nicht nur Lasten aller Art, sondern bei Bedarf auch ein Kind – gesichert über einen 5-Punkt-Gurt. Das Hinterrad ist 26 Zoll groß, der Vorderrad 20 Zoll. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 8-Gang-Kettenschaltung von Shimano, hydraulische Scheibenbremsen und ein LED-Scheinwerfer. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei ca. 170 Kilogramm.

Dieses Cargo-E-Bike von Prophete steht in Kürze bei Aldi zur Verfügung.

Und der Preis? Der fällt – für ein Cargo-Rad nicht unüblich – recht hoch aus. Inklusive Versand werden im Onlineshop von Aldi ab dem 14. Oktober 2021 immerhin 3.249 Euro fällig – drei Jahre Garantie inklusive. Bei Prophete selbst ist das Cargo-E-Bike aktuell zu einem Preis von knapp 4.300 Euro gelistet, andere Webshops bieten es zu Preisen ab 3.339 Euro an.

Prophete Trekking E-Bike bei Aldi kaufen

Wer im Alltag weniger Güter transportieren möchte, sondern vor allem schnell von A nach B kommen will, für den bietet sich das 25 Kilogramm schwere Alu Trekking E-Bike von Prophete an. Es ist in zwei Ausführungen für Damen und Herren verfügbar und mit einer 8-Gang-Kettenschaltung von Shimano ausgestattet. Dazu kommen hydraulische Scheibenbremsen von Shimano und eine Alu-Federgabel vorne sowie LED-Lichter vorne und hinten.

Hinsichtlich des E-Antriebs ist das Fahrrad mit einem bürstenlosen Hinterradmotor von Blaupunkt ausgestattet. Er bietet eine Leistung von 250 Watt und steht über fünf Leistungsstufen bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zur Verfügung. Der dafür benötigte Akku von LG mit einer Kapazität von 461 Wh steht je nach Fahrweise mit einer Ladung für bis zu 120 Kilometer bereit.

Für Radtouren und City-Ausflüge gedacht: das Trekking E-Bike von Prophete.

Auf den Rahmen gewähren Prophete und Aldi eine Garantie von zehn Jahren, auf den Akku zwei Jahre und auf alle anderen Produkte (exklusive im Fahrradpass definierte Verschleißteile) drei Jahre. Das maximal zulässige Gesamtgewicht liegt bei diesem E-Bike bei 140 Kilogramm.

Angeboten wird das Trekking E-Bike von Aldi zu einem Preis von 1.149 Euro inklusive Versandkosten. Ein Preisvergleich ist schwierig, da das Fahrrad in der bei Aldi erhältlichen Variante nach unseren Informationen bei keinem anderen Händler zur Verfügung steht. Man kann aber festhalten, dass das aufgerufene Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr gut einzustufen ist.

Alternative: Nova Motors Inoa Sli5 Elektroroller

Soll es statt eines E-Bikes lieber ein Elektroroller sein? Dann bietet Aldi ab dem 14. Oktober auch ein solches Fortbewegungsmittel für dich an. Für den Antrieb sorgt beim Nova Motors Inoa Sli5 ein 3 kW starker Radnabenmotor, der den E-Roller auf bis zu 45 km/h beschleunigt.

Wichtig: Im Lieferumfang ist nur ein Akkupack für eine Reichweite von bis zu 60 Kilometer enthalten. Du kannst aber noch einen zweiten Akku nachkaufen und bist dann bis zu 120 Kilometer emissionsfrei unterwegs. Zur Wiederaufladung ist es möglich, den Akku aus dem Roller zu entnehmen. Ein passendes Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel.

Um den Elektroroller fahren zu dürfen, ist ein Führerschein der Klasse AM Voraussetzung. Zudem wird ein Versicherungskennzeichen benötigt. Kostenpunkt für den bis zu zwei Personen zugelassenen E-Roller: 1.899 Euro. Das sind 600 Euro weniger als der unverbindliche Verkaufspreis des Herstellers. Nova Motors selbst verkauft den Elektroroller aber auch schon für 2.299 Euro.

Sowohl die E-Bikes als auch der Elektroroller stehen ab dem 14. Oktober 2021 über den Aldi Onlineshop zur Verfügung. Die Freischaltung der Angebote erfolgt ab 7 Uhr in der Früh. Da es sich um Aktionsware handelt, musst du damit rechnen, dass die Verfügbarkeit begrenzt ist. Vor allem die E-Bikes könnten recht schnell ausverkauft sein.

