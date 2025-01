Warten hat sich gelohnt: Pixel 7a ist jetzt richtig günstig

Der Griff zum Vorgänger-Modell hat einige Vorteile – allen voran umgehst du so hohe UVPs und kommst deutlich günstiger an tolle Geräte. Denn seien wir mal ehrlich: Nur weil ein Smartphone ein bis zwei Jahre auf dem Markt ist, ist es ja noch lange kein Schrott. Insbesondere auf die Geräte von Google trifft dies absolut zu, immerhin verpasst der Hersteller seinen Smartphones stets lange Update-Versprechen. Beim Pixel 7a gibt’s etwa 5 Jahre lang Aktualisierungen. Und dank einer aktuellen MediaMarkt-Aktion kostet genau dieses Modell jetzt keine 350 Euro mehr.

Auch 2025 noch top: Das steckt im Pixel 7a

Zur Einordnung: Ich selbst nutze aktuell noch das Pixel 6a – also Googles Mittelklasse-Gerät aus 2022. Und ich bin auch heute noch rundum zufrieden. Vor allem, da selbst Googles KI Gemini Live absolut problemlos darauf läuft und alles flüssig funktioniert. Den Nachfolger – also das Pixel 7a – habe ich ein Jahr später, also 2023, getestet. Und hier hat Google nochmal an einigen Stellen nachgebessert. Überzeugt haben mich im Test nicht nur die wertige Verarbeitung und die Kameraausstattung, sondern auch die Performance und das wirklich gute OLED-Display. Da es laut Google mindestens Updates bis Android 18 geben soll, triffst du auch längerfristig noch eine gute Wahl mit dem 7a.

Aber schauen wir uns das Google-Smartphone einmal genauer an. Das Pixel 7a ist mit 6,1 Zoll angenehm kompakt, was insbesondere für Nutzer mit kleineren Händen ein Pluspunkt sein kann. OLED und eine Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz sorgen zudem dafür, dass Farben sehr kontrastreich dargestellt werden und Bewegungen schön flüssig sind. Dazu stattet Google dieses Modell mit einer 64-MP-Weitwinkelkamera sowie einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera aus, die im Test sehr schöne Bilder knipsen konnten. Selfies schießt du zudem mit 13 MP Auflösung.

Aber auch im Inneren kann sich das Pixel 7a absolut sehen lassen. Der Google Tensor G2 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher sorgen nämlich für eine reibungslose Nutzererfahrung und kaum Wartezeiten im Alltag. Und der 4.300-mAh-Akku bringt dich ebenfalls locker durch einen ganzen Tag. Wer außerdem eine aufgeräumte Oberfläche mag und die Pixel-spezifischen Funktionen nutzen möchte, trifft hiermit auch 2025 noch eine gute Wahl. Wenn du mehr über das Pixel 7a erfahren möchtest, empfehle ich dir unseren detaillierten Testbericht.

35 Prozent Rabatt bei MediaMarkt

Das Google Pixel 7a ist gerade bei MediaMarkt in allen drei Farben reduziert – also in Charcoal (Grau), Sea (Hellblau) und Snow (Weiß). Der Elektronikhändler zieht jeweils 35 Prozent vom UVP ab und verlangt so nur noch 329 statt einst über 500 Euro für das Smartphone. Im Vergleich zum Verkaufsstart sparst du so rund 180 Euro. Der Versand ist zudem kostenfrei. Solltest du hingegen doch lieber zum neueren Pixel 8a greifen wollen, schau gerne mal in diesem Artikel meiner Kollegin Lisa vorbei. Das neueste Modell der „a“-Reihe ist nämlich gerade ebenfalls heruntergesetzt.