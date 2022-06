Grüne Autoversicherung: Hier bekommen E-Autos Extra-Rabatt

Eine Autoversicherung braucht jeder Autofahrer. Die Auswahl der Anbieter ist groß und die Angebote sind vielfältig. Bei Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer Verti bekommst du jetzt 10 Prozent Rabatt, wenn dein E-Auto oder Verbrenner umweltfreundlich fährt. Schließt du eine Autoversicherung bei Verti ab, kannst du diesem Rabatt profitieren. Damit möchte die Versicherung umweltbewusste Autofahrer belohnen. Der Rabatt in Höhe von 10 Prozent gilt unter bestimmten Bedingungen für E-Fahrzeuge aber auch für entsprechend sparsame Verbrenner. Ob dein Pkw umweltfreundlich genug ist, um die Vergünstigung zu bekommen, findest du schnell online heraus.

Autoversicherung bei Verti: Bereits ab 8,24 Euro pro Monat geschützt

In Deutschland ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung für jeden Autofahrer Pflicht. Möchtest du einen umfangreichen Versicherungsschutz, kannst du dich auch für eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung entscheiden. Dann bist du je nachdem auch im Fall von Diebstahl, Glasbruch oder Vandalismus finanziell geschützt. Welche Versicherung sich für dich am meisten lohnt und welche Kosten auf dich zukommen, findest du bei einer Beratung mit den Experten von Verti schnell heraus.

Verti ist im Vergleich zu anderen Anbietern besonders preiswert: Denn hier kannst du dein Auto bereits ab 8,24 Euro im Monat versichern. Wie viel die Versicherung letztlich genau kostet, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Darunter fallen unter anderem die Art des Versicherungsschutzes, Fahrerdaten (wie etwa das Alter oder die Unfallhistorie) sowie Fahrzeugdaten (wie etwa das Alter des Pkw).

Verti-Umweltrabatt: Niedriger CO₂-Ausstoß, weniger Kosten

Nun zurück zum Umweltrabatt: Die 10 Prozent Vergünstigung bekommst du, wenn du ein E-Fahrzeug oder Auto besitzt, das höchstens 2,2 Tonnen wiegt und maximal 110 g/km CO₂ ausstößt. Kurzum: Wenn dein Pkw umweltfreundlich fährt. Der Rabatt gilt auf den Normalpreis des jeweiligen Versicherungsbeitrags. Hast du beim Autokauf an die Umwelt gedacht, könnte sich das also jetzt für dich zusätzlich rentieren.

Bei Verti profitierst du von einem umfangreichen Versicherungsschutz mit zahlreichen individuellen Lösungen – und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem wurde die Versicherung bereits mehrfach positiv hervorgehoben. So zeichnete die Zeitschrift Focus Money Verti für ihr nachhaltiges Engagement aus. Der Finanztest der Stiftung Warentest zertifizierte darüber hinaus dessen Beitragsniveau als „weit besser“ als der Durchschnitt. Obendrein kannst du dich bei Verti auf eine kompetente Beratung verlassen – die Versicherungsexperten wissen, worauf es ankommt und können dir die am besten zu dir passende Versicherung anbieten.

Übrigens: Verti ist in Deutschland das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen. Es wurde bereits 1996 gegründet und hat daher langjährige Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Neben Kfz-Versicherungen bietet Verti auch Versicherungen für Motorräder, Wohnwagen und Lieferwagen an – und auch Privathaftpflicht- oder Risikolebensversicherungen findest du in ihrem Portfolio.