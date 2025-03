Wenn du nicht unbedingt das Beste vom Besten brauchst und stattdessen vor allem wenig Geld ausgeben möchtest, ist der aktuelle Aldi-Deal perfekt für dich. Denn dank 37 Prozent Rabatt bekommst du das Samsung Galaxy A05s Smartphone jetzt super günstig. Das musst du wissen!

Samsung Galaxy A05s: Das kann ein Smartphone für unter 100 Euro

Aldi hat immer mal wieder Smartphone-Schnäppchen im Angebot. Mit dem jetzigen Deal kommst du wieder erstaunlich günstig an ein Handy von Samsung. Genauer gesagt an das Galaxy A05s. Dabei handelt es sich um ein Einsteiger-Smartphone, mit einem 6,7 Zoll großen Display, das mit einer FHD+-Auflösung punktet. Stark in der Preisklasse ist außerdem die 90 Hz Bildwiederholrate, durch die Bewegungen schön flüssig aussehen. Auf der Rückseite befindet sich zudem eine Triple-Hauptkamera, die Bilder mit 50 MP, 2 MP und nochmal 2 MP knipst. Die Frontkamera für Selfies und Videocalls hat eine Auflösung von 13 MP.

Galaxy A05s – so sieht das Smartphone von vorne aus

Im Inneren arbeitet außerdem ein Snapdragon 680 Prozessor, der von 4 GB RAM unterstützt wird. Cool ist auch, dass du den internen Speicherplatz von 64 GB mit einer microSD-Karte ganz einfach um bis zu 1 TB erweitern kannst. So hast du genügend Speicher für all deine Fotos, Videos und sonstigen Dateien. Darüber hinaus wartet der Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh auf, sodass du problemlos durch den Tag kommen solltest. NFC ist auch integriert – du kannst das Handy also etwa auch fürs kontaktlose Zahlen nutzen.

Insgesamt bietet das Samsung-Smartphone eine gute Ausstattung für den Preis. Du solltest allerdings nicht die Performance und Display- oder Kameraqualität eines Oberklasse-Smartphones erwarten. Wenn du dein Handy hauptsächlich für WhatsApp nutzt oder um im Internet zu surfen und Videos zu schauen, bekommst du hiermit aber ein ordentliches Gerät zu einem kleinen Preis. Cool: Ein Cover und eine Schutzfolie sind außerdem gleich mit dabei.

So gut ist der Preis wirklich

Aldi reduziert den UVP des Smartphones gerade um satte 37 Prozent. Statt 159 Euro (UVP) stehen dadurch nur noch 99,99 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen zusätzlich 5,95 Euro Versandkosten. Der Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Shop so günstig wie Aldi ist. Du machst also einen guten Deal! Obendrein packt der Discounter noch ein Aldi Talk Starter-Set mit 10-Euro-Guthaben ins Paket. Wer bereits einen Tarif besitzt und kein Interesse daran hat, kann das Extra aber genauso gut ignorieren.

