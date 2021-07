Smartphone-Updates: Es darf wieder gepatcht werden

Der bevorstehende Monatswechsel kündigt schon das nächste große Android-Sicherheitsupdate an, doch bevor es so weit ist, blicken wir auf eine ganze Reihe an weiteren Smartphone-Updates. Nicht nur für viele Android-Handys hat es in den zurückliegenden Tagen nämlich neue Software-Aktualisierungen gegeben, sondern auch für iPhones von Apple. Ein Überblick.

Apple fixt Schwachstelle in iOS 14.7

Bereits ausführlich haben wir dir verraten, welche Änderungen sich auf aktuellen iPhones mit dem Update auf iOS 14.7 ergeben. Doch gerade einmal eine Woche nach Vorstellung von iOS 14.7 gibt es jetzt mit iOS 14.7.1 bereits das erste wichtige Update vom Update. Es behebt ein Problem, bei dem iPhone-Modelle mit Touch ID eine gekoppelte Apple Watch nicht mit der Funktion „Mit iPhone entsperren“ entsichern können. Noch viel wichtiger allerdings: Der Software-Patch enthält zudem wichtige Sicherheitsupdates für Sicherheitslücken, die zum Teil bereits aktiv von Hackern ausgenutzt werden. Apple rät allen iPhone-Nutzern deswegen zu einem schnellstmöglichen Update.

Für das OnePlus 6 und das OnePlus 6T steht ein Update auf OxygenOS 10.3.12 zur Verfügung. Es verbessert nicht nur die allgemeine Systemleistung, sondern bringt auch den Juli-Patch für das Betriebssystem Android auf das Handy.

Für das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro rollt der chinesische Hersteller unterdessen OxygenOS 11.0.2.1 aus. Zwar ist bisher nur der Mai-Patch für Android Teil des Updates, dafür gibt es aber noch ein paar weitere Verbesserungen. So soll sich zum Beispiel nach der Installation des Software-Updates der Akkuverbrauch der beiden Smartphones verbessern. Darüber hinaus sollen die beiden Telefone weniger anfällig für eine Überhitzung sein. Und auch der Kamera-Software wurde ein Update spendiert. Die gleichen Verbesserungen verspricht auch OxygenOS 11.0.2.1 für das OnePlus 7T und das OnePlus 7T Pro.

Für das OnePlus 8T verfügbar: OxygenOS 11.0.9.9. Im Mittelpunkt dieses Updates steht ein Fehler der Smartphone-Kamera. Denn in gewissen Szenarios ist es möglich, dass der Bildschirm ohne dieses Update hell aufleuchtet, wenn eine Aufnahme ihm Nachtmodus aufgenommen wird.

Und auch für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro kannst du seit wenigen Tagen eine neue Firmware installieren: OxygenOS 11.2.8.8. Mit dieser neuen Firmware landet nicht nur der Juli-Patch für Android auf dem Smartphone, dem Always-on-Display spendiert OnePlus zudem eine Bitmoji-Funktion (Einstellungen > Anpassung > Uhr auf dem Inaktivitätsdisplay > Bitmoji).

Und das vielleicht wichtigste Update: OxygenOS 11 für das OnePlus Nord N10 5G. Es bringt nicht nur Android 11 auf das Smartphone, sondern auch den Juni-Patch. In Kombination mit Kamera-Verbesserungen und optimiertem Ambient Display landen zahlreiche neue Funktionen auf dem Mobiltelefon.

Aktualisierungen für Samsung-Smartphones

Verbesserungen für zahlreiche Smartphones von Samsung gibt es ebenfalls. Der südkoreanische Elektronikkonzern hat für viele weitere Handymodelle den Juli-Android-Patch zum Download freigeschaltet. Etwa für das Samsung Galaxy S21, das Galaxy Note 9 oder das Galaxy Xcover Pro. Aber auch für viele weitere A-Serien-Modelle wie das Galaxy A52 5G, das Galaxy A70, Galaxy A71 und Galaxy A80 sowie für das Galaxy A12, Galaxy A41, Galaxy A50 und Galaxy A51. Auch für das Foldable-Modell Galaxy Z Fold 2 und für das schon etwas in die Jahre gekommene Galaxy A9 (2018) steht der Juli-Patch jetzt zur Verfügung.

Noch einen Schritt weiter geht Samsung sogar schon beim Galaxy A52. Obwohl der August noch gar nicht angebrochen ist, steht für dieses erste Smartphone-Modell ab sofort schon der August-Patch für Android zur Verfügung. Viele weitere Samsung-Smartphones dürften schon in wenigen Tagen ebenfalls mit einem entsprechenden Update versorgt werden. Wir halten dich diesbezüglich auf dem Laufenden.

Und wenn du Nutzer des Samsung Galaxy A52 oder des Galaxy A72 bist, solltest du nicht nur hinsichtlich der Sicherheit prüfen, ob du ein Update installieren kannst. Für diese beiden Smartphones hat Samsung nämlich auch ein Update ausgerollt, das die Leistung der Kamera verbessern soll. Aktualisieren lohnt sich.

Huawei legt Mai-Patches nach

Während Samsung also schon den August-Patch für Android verteilt, hinkt Huawei in Sachen Smartphone-Updates ein wenig hinterher. Für das Huawei Mate Xs, das Huawei P40 Lite und für das Huawei Mate 20 Lite ist ab sofort der Mai-Patch für Android verfügbar. Das Huawei Nova 5T lässt sich neuerdings auch schon auf das Patchlevel des Monats Juni 2021 heben. Für viele weitere Huawei-Smartphones dürfte der entsprechende Juni-Patch in Kürze folgen.

Und dann wären da noch drei weitere Smartphones, die ab sofort auf Android 11 aktualisiert werden können. Neben dem oben genannten OnePlus Nord N10 5G trifft das auch auf das Nokia 1.3 zu. Außerdem dürfen sich alle Nutzer des Gaming-Smartphones Asus ROG Phone 3 auf das nun anlaufende Android 11 Upgrade freuen. Ebenso all diejenigen, die das Xiaomi Mi 9 nutzen. Xiaomi hat übrigens auch genauere Informationen dazu veröffentlicht, wie lange es noch Updates für die aktuell verfügbaren Handymodelle geben soll.

Wichtig: Alle hier genannten Android-Updates rollen die genannten Hersteller in Wellen aus. Die neuen Firmwares stehen also nicht rund um den Erdball zur gleichen Zeit zur Verfügung, sondern zeitlich versetzt. Solltest du für dein Handy noch kein Update installieren können, gedulde dich am besten noch ein paar Tage, eher der passende Hinweis zum Smartphone-Update auf deinem Bildschirm erscheint. Oder prüfe manuell in den Einstellungen deines Smartphones, ob du schon ein neues Update installieren kannst.