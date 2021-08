O2 schenkt dir satte 100 Euro – so kommst du dran

Der Kampf um neue Mobilfunkkunden in Deutschland nimmt Fahrt auf. O2 war in den vergangenen Monaten schon sehr erfolgreich mit der Vermarktung seiner Free-Tarife und konnte den Bestand an Vertragskunden auf eine neue Rekordsumme hieven. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Und dieser Schritt dürfte vor allem die Konkurrenz um die Deutsche Telekom und Vodafone aufhorchen lassen.

O2: 100 Euro Guthaben für erfolgreiche Rufnummernportierung

Denn wer ab dem 7. September 2021 von einem Wettbewerber zu O2 wechselt, erhält einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Voraussetzung ist, dass bei O2 ein Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit in einem der aktuellen O2 Free- oder Free Unlimited Tarife abgeschlossen wird. Zudem müssen die wechselwilligen Neukunden eine bereits bestehende Mobilfunk-Rufnummer in das Netz von Telefónica Deutschland portieren. Die neue Sonderaktion folgt auf eine vorherige Kampagne, bei der eine kostenlose O2-Testkarte im Mittelpunkt der Vermarktung stand.

Was ist sonst noch wichtig? Eine Rufnummernportierung muss spätestens vier Wochen nach Vertragsbeginn erfolgt sein, um die Wechselprämie in Höhe von 100 Euro kassieren zu können. Telefónica verweist darauf, dass der Bonus sich auch mit Tarifen für junge Leute und für Menschen ab 60 Jahren, die bereits einen Rabatt in Höhe von 10 Euro monatlich erhalten, kombinieren lässt. Darüber hinaus gilt der Wechselbonus auch für Kombiangebote, mit Tarif plus Smartphone.

100-Euro-Bonus kommt in Raten

Erhältlich sind die O2 Free Tarife zum Beispiel über die O2 Homepage. Aber auch an der O2 Hotline und in den O2 Shops vor Ort. Den Wechselbonus schreibt der Netzbetreiber allerdings nicht in einem Schwung in kompletter Höhe gut. Stattdessen gibt es in 20 Raten Monat für Monat 5 Euro Rabatt auf die Grundgebühr der monatlichen Mobilfunkrechnung. Flex-Tarife mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit sind von der neuen Sonderaktion ausgeschlossen.

Zu O2 wechseln und 100 Euro Bonus kassieren – das ist ab dem 7. September 2021 möglich.

Befristet ist die 100-Euro-Wechselaktion zunächst bis zum 29. November 2021. Eine Verlängerung ist möglich. Und sie gilt auch nur für Personen, die erstmals in einem O2-Free-Tarif mit 24 Monaten Laufzeit wechseln. Ein Wechsel aus anderen O2-Verträgen ist ausgeschlossen. Auch wenn du aus Verträgen von Ay Yildiz in einen der erhältlichen Free-Tarife wechseln möchtest, kannst du dir die 100 Euro Bonus nicht sichern.