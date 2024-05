O 2 geht jetzt mit einer genialen Tarif-Aktion an den Start: Wer ein Bundle mit einem iPhone 15 oder Galaxy S24 abschließt, bekommt ohne Aufpreis ein heftiges Upgrade beim Tarif. So wird aus dem O 2 Mobile M mit 25 GB der O 2 Mobile L Vertrag mit satten 70 GB 5G-Datenvolumen – komplett ohne extra Kosten. Dadurch lohnen sich die Tarif-Angebote rund um Apples iPhone 15 Serie oder Samsungs Galaxy S24 Reihe derzeit umso mehr. Wir schauen uns die starke Aktion am Beispiel eines Apple-Bundles mal genauer an.

Aus 25 werden 70 GB – So funktioniert das Tarif-Upgrade

Die O 2 -Aktion ist einfach und genial zugleich: Wer derzeit ein Tarif-Bundle mit einem Smartphone aus der iPhone 15 oder Galaxy S24 Reihe abschließt, kann sich komplett ohne Aufpreis einen deutlich größeren Tarif schnappen. So sicherst du dir den O 2 Mobile L Vertrag mit 70 GB 5G-Datenvolumen zum identischen Preis wie den Mobile M Tarif. Du bekommst dadurch satte 45 GB extra und bist unterwegs optimal für datenintensive Aktivitäten wie Streaming und YouTube Shorts ausgestattet.

Doch nicht nur das: Durch das Tarif-Upgrade profitierst du obendrein ebenfalls von einem größeren Grow-Vorteil. Statt 5 GB werden beim Mobile L Vertrag nämlich jährlich 10 GB mobile Daten kostenlos addiert. Passend dazu weiß der O 2 -Vertrag ebenso mit einer flotten Surfgeschwindigkeit zu punkten. Die maximale Bandbreite von 300 MBit/s garantiert, dass Social Media, Streaming und Co. unterwegs stets flüssig laufen. Generell bietet dir der Tarif zusätzlich auch noch eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

Weniger als 40 Cent pro GB? So rechnet sich das iPhone-Bundle

Abschließend schauen wir uns die Upgrade-Aktion von O 2 noch am Beispiel eines Apple-Bundles genauer an. Für monatlich 57,99 Euro (36 Monate) bekommst du hierbei das iPhone 15 Pro Max zum 70-GB-Tarif. Der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 39,99 Euro entfällt bei dem Angebot komplett. Währenddessen zahlst du für das Smartphone selbst nur einen Euro, plus weitere 4,99 Euro für den Versand. Zum Vergleich: Einzeln im Netz kostet das Apple-Handy mindestens 1.138 Euro.

Durch das Tarif-Upgrade sicherst du dir ohne Aufpreis 45 GB extra

Wie sehr sich das Angebot dank des Daten-Upgrades preislich lohnt, zeigt vor allem der Effektivpreis. Hierfür nehmen wir die Gesamtkosten des Tarif-Bundles (2.093 Euro), ziehen davon den einzelnen Gerätepreis ab (1.138) und teilen das Ergebnis durch die Mindestvertragslaufzeit (36 Monate). Dies ergibt hierbei effektive Kosten in Höhe von 26,52 Euro pro Monat. Während dieser Preis für einen 25-GB-Vertrag maximal in Ordnung wäre, ist es für das Vielsurfer-Bundle mit 70 GB ein echtes Schnäppchen! Immerhin zahlst du hierbei weniger als 40 Cent pro GB und bekommst mit dem iPhone 15 Pro Max das stärkste Apple-Handy dazu.

Wer statt eines iPhones lieber auf das Flaggschiff von Samsung setzen möchte, sollte sich die Tarif-Bundles rund um die Galaxy S24 Reihe anschauen. Hier profitierst du nämlich ebenfalls vom Daten-Upgrade, was auch bei diesen Deals für einige echte Preis-Leistungs-Schnäppchen sorgt.