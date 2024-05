Was den Eureka J20 von vielen anderen Wischrobotern unterscheidet, sind die zwei Wassertanks, die fest im Gerät integriert sind. Im Gegensatz zu anderen Modellen besitzt der Eureka J20 dadurch einen Frischwasser- und einen Schmutzwassertank, sodass er stetig neues und frisches Wasser für die Reinigung zuführen und den eigenen Mopp sauber halten kann. Dies verhindert außerdem, dass dreckiges Wasser über den Boden verteilt wird – ein Problem vieler anderer Wischroboter-Modelle. Zusätzlich drückt der Mopp mit einem Druck von 17 N über den Boden, was einem extra Gewicht von rund 1,7 kg entspricht, um so selbst hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Dadurch stellt der Eureka J20 zudem den ersten Wischroboter weltweit dar, der völlig eigenständig auch harten und zähflüssigen Verschmutzungen zu Leibe rücken kann.

Eureka J20 revolutioniert das Wischen und Saugen von Saugrobotern

Der integrierte Mopp verfügt währenddessen über zwei verschiedene Seiten, um unterschiedliche Boden-Arten effizient reinigen zu können. Dabei musst du die Moppseiten jedoch keineswegs selbst wechseln. Der Eureka J20 erkennt automatisch, welchen Mopp du zurzeit verwendest und wie die Beschaffenheit des Bodens ausfällt, den er ansteuert. So wechselt er eigenständig zu der jeweiligen Reinigungsseite, die am besten zum Untergrund passt. Das ist insbesondere für Räume, in denen sich Teppiche befinden, ein großer Vorteil. Das System verwendet hier automatisch die wasserfeste Seite, sodass keinerlei Wasser auf deinen Teppich gelangt. Dennoch kann der Eureka J20 mit seiner Saugleistung den Schmutz effektiv entfernen. Insgesamt liegen dem Set zudem zwei mögliche Mopp-Arten bei. Der zweigeteilte Mopp, der eine fluffige und eine wasserfeste Seite aufweist, sowie ein vollständig fluffiger Mopp. Hast du letzteren ausgewählt, meidet der Wischroboter aktiv Teppiche während des Reinigungsprozesses.

Selbst klebrige Verschmutzungen sind für den Eureka J20 kein Problem

Neben seinen neuen Wischfertigkeiten leistet der Eureka J20 zugleich auch den Job eines Saugroboters. Mit seiner Saugleistung von 8.000 Pa ist er der leistungsstärkste Saugroboter aus Eurekas Sortiment. Um möglichst viel der Verunreinigungen effizient vom Boden aufzulesen, verfügt der Eureka J20 über zwei zusätzliche Abstreifer an der Unterseite des Geräts, die sämtlichen Staub und Schmutz direkt zum Saugeinlass weiterleiten.

Die All-in-one-Station reinigt den Wischroboter komplett autonom

Passend ergänzt wird dieses Set-up durch die dazugehörige All-in-one-Station, die dem Wischroboter sowohl das Schmutzwasser entnehmen als auch frisches Wasser zuführen kann. Zusätzlich fügt sie eine entsprechende Reinigungslösung hinzu und leert den Schmutzbehälter für Staub aus. Sämtliche notwendigen Schritte der Reinigung können damit vollständig ohne dein Zutun ablaufen.

Der Eureka J20 Saug- und Wischroboter ist mit einem UVP von 1.399 Euro versehen. Bis Ende Mai kannst du dir das Gerät aber auf der offiziellen Eureka Website sowie bei MediaMarkt und Saturn günstiger sichern. Während du bei Eureka 1.099 Euro zahlst, kommst du bei MediaMarkt und Saturn sogar schon für lediglich 999 Euro an den Eureka J20.