Letzte Chance: Amazon schmeißt einen der großartigsten Filme aller Zeiten raus

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Dieser Film ist bald nicht mehr kostenlos

Vor etwa 23 Jahren brachte Meisterregisseur Ridley Scott (Napoleon, Der Marsianer, Blade Runner) einen der bis heute beliebtesten Filme der Welt in die Kinos. Der Geschichtsklassiker Gladiator faszinierte die Zuschauer mit einer fesselnden Story, einem spannenden Setting und einer nachvollziehbaren Charakterentwicklung. Letztere betrifft in erster Linie den Protagonisten Tribun Maximus Decimus Meridius, der von Schauspieler Russell Crowe verkörpert wird.

Die Handlung befasst sich mit einer Verschwörung innerhalb der kaiserlichen Familie, der auch Feldherr Maximus zum Opfer fallen soll. Maximus überlebt, verliert jedoch seine Familie und landet in der Sklaverei. Von da an ist er gezwungen, sich als Gladiator zu verdingen, während der Verschwörer den Thron für sich gewinnen kann und das Römische Reich regiert.

Falls du wissen möchtest, wie die Geschichte ausgeht, musst du dich beeilen. Denn der bei der Oscarverleihung 2001 mit gleich fünf Preisen gewürdigte Film ist in weniger als 30 Tagen nicht mehr im Prime-Video-Abo erhältlich.

