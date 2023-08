Letzte Chance: Diese 2 Mega-Blockmuster musst du gesehen haben

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Amazon wirft zwei Blockbuster raus

Interstellar

Die Story von Interstellar beginnt in einer Zukunft, in der der Fortbestand der Menschheit auf Messers Schneide steht. In ihrer Verzweiflung richten Wissenschaftler ihr Augenmerk auf ein Wurmloch, welches sich nahe Saturn gebildet hat. Sie setzten ihre Hoffnungen darauf, dahinter einen bewohnbaren Planeten zu finden, auf dem sich die Menschheit niederlassen könnte. Darum soll ein Team losgeschickt werden, das die andere Seite erkundet.

Bei Interstellar handelt es sich um ein Sci-Fi-Drama aus der Feder von Regisseur-Legende Christopher Nolan. Der Streifen begeistert einerseits mit bildgewaltigen Szenen und andererseits auf der zwischenmenschlichen Ebene. Denn die Protagonisten haben allesamt ihre eigenen Träume und Ängste. In die Hauptrollen schlüpfen dabei Star-Schauspieler wie Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Wes Bentley, Matt Damon und selbstverständlich auch Michael Caine.

Justice League

Obwohl das DC-Franchise im Großen und Ganzen gefloppt ist, scheinen die Zuschauer von dem 2017 veröffentlichten Blockbuster Justice League dennoch angetan zu sein. Wohl, weil darin zahlreiche beliebte Comic-Helden erstmals auf der Leinwand zusammenfinden, um die Erde vor einer Vernichtung zu bewahren. Konkret treffen Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) erstmalig aufeinander. Die namensgebende Justice League ist geboren.

Im Regiestuhl positionierte sich Zack Snyder, der als Regisseur bereits an Filmen wie 300, Watchmen – Die Wächter sowie den beiden DC-Vorgängerfilmen Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice mitwirkte. Wer sich Justice League auf Prime Video anschauen möchte, hat dafür noch 11 Tage Zeit.

Jetzt weiterlesen Amazon: Polizei warnt Kunden vor Betrug – Worum geht’s?