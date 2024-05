Der Gesamtverband der Versicherer verzeichnete allein zwischen den Jahren 2002 und 2021 mehr als 25.000 Starkregenfälle in Deutschland. Starkregen ist dabei nicht auf eine einzelne Region beschränkt. Durch die Folgen des Klimawandels, verbleiben Regenfälle immer häufiger an einem Ort, sodass sich die Wassermenge schlechter verteilt. Es ist somit nicht möglich, das Risiko für Starkregen an deinem Wohnort völlig auszuschließen. Daten aus der Vergangenheit können dir jedoch einen genaueren Überblick darüber verschaffen, wie häufig sie in deinem Landkreis auftreten und wie hoch das Risiko für Fluss-Hochwasser in deiner Region ausfällt. Im Gegensatz zu Starkregen finden sich hier bereits bekannte und deutliche Unterschiede von Regionen, die häufig Hochwassern ausgesetzt sind oder als Gefährdungsgebiete für Hochwasser gelten. Insgesamt sind mehr als 300.000 Adressen in Deutschland von Hochwasser bedroht.

Hochwasser-Check der Versicherer verschafft dir Klarheit

Der Hochwasser-Check ist ein Service des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Mit seiner Hilfe kannst du das konkrete Risiko für Hochwasser an deiner Adresse ermitteln lassen. Dafür zieht der Hochwasser-Check nicht nur Wetterdaten des deutschen Wetterdienstes zur Rate, sondern auch Daten zur Einschätzung von Fluss-Hochwasser über Hochwassergefahrenkarten und Überschwemmungsgebiete der Bundesländer. Zusätzlich fließen die im Auftrag der GDV vom Ingenieurbüro IAWG („Ingenieurhydrologie, Angewandte Wasserwirtschaft und Geoinformatik“) deutschlandweit ermittelten Flächen in diese Analyse mit ein. Durch die Eingabe deiner konkreten Adresse werden auch Besonderheiten der Lage deines Hauses, wie zum Beispiel eine Hanglage berücksichtigt.

Das Risiko für Starkregenfälle stuft der Hochwasser-Check dabei von „leicht gefährdet“ bis „stark gefährdet“ in vier Stufen ein. Ebenso in vier Stufen eingeteilt erhältst du zusätzlich Auskunft über die Gefahr von Fluss-Hochwasser mit einer Risikoeinschätzung von „unwahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich.“ Damit du dir ein besseres Bild über die Häufigkeit der Regenfälle verschaffen kannst, listet die Seite auch, wie häufig diese Ereignisse seit 2002 in der entsprechenden Region ausfielen. Vergleiche diese Daten ruhig mit benachbarten Regionen und Landkreisen, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen, ob es sich dabei um seltene oder häufige Ereignisse handelt. Ein zusätzlicher Service der Webseite liegt in der Angabe des „teuersten Schaden“ in deiner Region.

Sind solche Vorfälle häufig an deinem Wohnort, solltest du erwägen, in eine entsprechende Elementarversicherung zu investieren, die sowohl Starkregen als auch Hochwasser berücksichtigt. Neben der Häufigkeit und der Auflistung des höchsten Schadens stehen weitere Angaben bereit. So weist dich der Hochwasser-Check auf das stärkste Hochwasser-, Starkregen- oder Elementar-Ereignis seit 2002 hin. Ebenso erhältst du einen Hinweis darauf, wie viele Gebäude in deinem Bundesland gegen Hochwasser versichert sind.

Bayern und Baden-Württemberg mit den häufigsten Starkregenfällen

Unterschiede zeigen sich in der Anzahl der Starkregenfälle nach Bundesländern, insbesondere in den südlicheren Bundesländern. Dabei sollte natürlich stets berücksichtigt werden, dass Bundesländer mit größerer Fläche auch mehr Landkreise und Ortschaften beinhalten, in denen Starkregen fallen kann. Die Spitze der Liste führt Bayern mit 6.795 Starkregenfällen von 2002 bis 2021 an. Auf Platz 2 findet sich Baden-Württemberg mit 3.593 Fällen. Dicht gefolgt von Niedersachsen mit 2.146 Ereignissen und Nordrhein-Westfalen mit 1.969 Starkregenfällen. Ist dein Bundesland von vielen Vorfällen betroffen, kann es daher auch sinnvoll sein, eine Versicherung abzuschließen, wenn die Starkregenfälle in deiner Region bisher seltener auftraten. Da sich das Wetter in Deutschland zu immer stärkeren Wetterextremen hin entwickelt, könntest du in Zukunft stärker betroffen sein.