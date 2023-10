Tarif-Deal für Sparfüchse: Galaxy Handy & Vertrag für nur 13 Euro

Geringe monatliche Kosten, ein tolles Samsung-Gerät zum Spar-Preis und keinerlei Schnickschnack – dieser günstige Tarif-Deal bei MediaMarkt ist eine tolle Alternative für alle Sparfüchse. 13 GB LTE-Datenvolumen plus eine Allnet-Flat kosten dich hierbei nämlich nur 12,99 Euro im Monat. Mit dem Galaxy A23 bekommst du on top noch ein gutes Smartphone für billige 4,99 Euro dazu. Das Samsung-Gerät ist ein ideales Alltagshandy, samt starkem Akku und einem erweiterbaren Speicher. Wir zeigen dir unter anderem mit einem Blick auf den Effektivpreis, wie günstig dieses Tarif-Angebot wirklich ist.

13 GB für 13 Euro: Günstiger Tarif im Preis-Check

Insbesondere bei Tarif-Bundles ist die Faustregel von einem Euro pro GB ein guter Indikator für einen ordentlichen Deal. Genau hier weiß das Tarif-Angebot zum Galaxy A23 direkt zu überzeugen: 13 GB LTE-Datenvolumen im O 2 -Netz kosten dich hier nämlich lediglich 12,99 Euro im Monat. Gesurft wird dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, was optimal für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. ausreicht. Zusätzlich bekommst du auch noch eine Telefon- und SMS-Flat.

Neben den geringen monatlichen Grundkosten von 12,99 Euro zahlst du für das Galaxy A23 einmalig 4,99 Euro extra. Einzeln im Netz kostet das Smartphone aktuell hingegen mindestens 199 Euro. Hinzu kommen außerdem noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro sowie 29,99 Euro als Anschlusspreis. Zumindest letzteren kannst du dir über den 30-Euro-Wechselbonus aber umgehend wiederholen.

Generell holst du dir mit diesem Tarif-Bundle ein äußerst günstiges Gesamtpaket. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du insgesamt gerade einmal 321 Euro. Wie preiswert der Deal wirklich ist, zeigt obendrein ein Blick auf den Effektivpreis. Hierfür verrechnet man die Gesamtkosten mit dem einzelnen Gerätepreis, um so die effektiven monatlichen Kosten betrachten zu können. Bei dem Tarif-Deal zum Galaxy A23 zahlst du somit effektiv nur 5,08 Euro im Monat – und das für einen 13-GB-Tarif mit einem guten Samsung-Gerät. Das Angebot gilt dabei übrigens nur noch bis zum 22. Oktober, schnell sein lohnt sich also!

Das Samsung Galaxy A23 bekommt vielleicht nicht dieselbe Aufmerksamkeit, wie prominentere Modelle des Herstellers. Dennoch sollte man das preiswerte Smartphone nicht unterschätzen. Das Galaxy A23 ist nämlich ein ideales Alltagshandy und kann in mancherlei Hinsicht sogar deutlich teurere Samsung-Geräte wie das Galaxy S23 in den Schatten stellen. So punktet das A23 etwa mit einem 5.000 mAh starken Akku, welcher dich locker durch den Tag bringen sollte. Obendrein kannst du die verbauten 64 GB Speicherplatz problemlos über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern – eine Funktion, die bei vielen kostspieligeren Modellen leider fehlt.

Samsung Galaxy A23 5G Software Android 13 Prozessor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 197 g Farbe Orange, Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis Galaxy A23 5G (4/64 GB): 299 € Marktstart September 2022

Selbstverständlich müssen aber auch das Display und die Leistung stimmen. Hier setzt Samsung beim Galaxy A23 auf ein 6,6 Zoll großen Bildschirm, mit einer starken Bildwiederholrate von 120 Hz. Unter dem Display sorgt hingegen der Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 Prozessor mit 4 GB RAM für eine ordentliche Leistung im Alltag. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket des 5G-fähigen Smartphones von der 50-MP-Hauptkamera.

