30 GB extra: Vodafone-Tarif SIMon Mobile für 8,99 Euro wird kurzzeitig viel besser

Du hast bereits ein gutes Smartphone, hältst aber nach einem neuen Tarif Ausschau? Dann kommt diese Aktion von SIMon mobile genau richtig für dich! Hier kommst du nämlich bereits ab 8,99 Euro im Monat an einen 10 GB starken Tarif. Und das Beste: Aktuell kannst du dir – völlig kostenlos – 30 GB extra sichern!

30 GB umsonst on top? So funktioniert die coole Tarif-Aktion

Die 30-GB-Aktion ist genial und simpel zugleich: Wenn du dir einen Tarif bei SIMon mobile holst, musst du einfach nur den Code DEAL30 angeben und kannst dir so 30 GB extra sichern. Dieses Bonus-Datenvolumen steht dir dabei in den ersten drei Monaten zur Verfügung und kann in diesem Zeitraum frei versurft werden.

Den Gutschein-Code für das Extra-Datenvolumen kannst du einfach im Bestellprozess für deinen Tarif eingeben, denk dabei an die Großschreibung (DEAL30).

SIMon mobile: Der Tarif im Überblick

Doch was für ein Tarif wird dir bei SIMon mobile überhaupt zur Verfügung gestellt? Ab 8,99 Euro im Monat bekommst du hier 10 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone. Alternativ gibt es den Tarif aber ebenso mit 15 GB (ab 11,99 Euro) und 25 GB (ab 16,99 Euro). Dabei bist du übrigens mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s unterwegs. Das reicht fürs alltägliche Surfen locker aus und selbst Streaming ist mit dieser Geschwindigkeit unterwegs problemlos möglich.

Hinzu kommt zudem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Ein absolutes Highlight bei den Tarifen von SIMon mobile ist hingegen definitiv die Flexibilität. Der Tarif ist monatlich kündbar, kommt komplett ohne Anschlusskosten daher und kann bei Bedarf sogar bis zu drei Monate lang pausiert werden. Außerdem kommst du hier auf Wunsch ebenfalls per eSIM an dein Datenvolumen.

Eine Sache muss man bei den Tarifen von SIMon mobile jedoch beachten: Die günstigsten Preise gelten nur, wenn du deine Rufnummer mitnimmst und sind obendrein abhängig vom Anbieter, von dem aus du wechselst. Hier lohnt es sich also, genau hinzuschauen. Wenn du hingegen komplett auf die Rufnummer-Übernahme verzichtest, zahlst du beispielsweise für 10 GB mobile Daten monatlich 11,99 Euro. Die meisten Nutzer werden aber sicherlich eine Rufnummer zum Mitnehmen haben und können so von den besseren Preisen für das tolle Gesamtpaket samt 30 GB extra Datenvolumen profitieren.

Auf der Startseite des Anbieters kannst du unter dem Punkt „Sag uns, von wo du wechseln willst“ direkt und intuitiv nachschauen, in welcher Anbieter-Wechsel-Konstellation du den günstigen Preis bekommst.

→ SIMon mobile Tarif ab 8,99 buchen (30 GB extra Datenvolumen mit dem Code DEAL30)

Zusätzlich zu der genialen 30-GB-Aktion kannst du bei SIMon mobile bis zum 5. September aber noch von einem weiteren Vorteil Gebrauch machen. Wenn du einen Freund oder eine Freundin erfolgreich wirbst, gibt’s für dich 12 Monate lang 2 GB mobile Daten umsonst on top. Die geworbene Person bekommt hingegen die ersten 2 Monate seines Tarifs komplett gratis. Anschließend rutscht der Preis bei der Variante mit 10 GB auf die günstigen 8,99 im Monat – egal, von welchem Anbieter aus gewechselt wird. Besonders cool: Auch hierbei lässt sich der Code DEAL30 für die 30 GB extra angeben. Mehr Infos zu der Freunde-werben-Aktion findest du hier.