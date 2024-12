Samsung Galaxy A55 zum Kampfpreis: Diesen Deal musst du sehen

Wer sich ein bisschen bei den Smartphone-Angeboten im Netz umsieht, stellt schnell fest: Zusammen mit einem Tarif lässt sich häufig eine Menge sparen. Und so ist es jetzt auch bei dem aktuellen Angebot zum Galaxy A55 aus der MediaMarkt Tarifwelt. Denn hier bekommst du das Smartphone zusammen mit einem top Tarif für nur 12,99 Euro im Monat. Und auch der einmalige Gerätepreis ist wirklich niedrig.

Das steckt im Tarif & so gut ist der Deal

Bei dem MediaMarkt-Deal bekommst du einerseits das Galaxy A55 mit 128 GB Speicherplatz. Hier kannst du derzeit zwischen zwei verfügbaren Farben wählen. Dazu kommt dann noch der Tarif „Telefonica Allnet Flat 10+7 GB Aktion“. Der bietet dir nicht nur 17 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefonica, sondern zusätzlich auch noch eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls enthalten.

Dafür fallen Kosten von monatlich 12,99 Euro an, sowie einmalig 29 Euro Gerätekosten (+4,95 Euro Versandkosten). Außerdem musst du zum Start einen Anschlusspreis von 39,99 Euro zahlen. Die Mindestvertragslaufzeit für dieses Angebot beträgt wie üblich 24 Monate. Rechnet man nun alle Kosten zusammen, die über zwei Jahre entstehen, kommen am Ende rund 385 Euro raus. Vergleicht man hiermit den Preis, den du mindestens für das Smartphone allein ausgeben müsstest, stellt man fest: Du zahlst hier nur rund 75 Euro mehr und bekommst dafür den 5G-Tarif für volle 2 Jahre dazu. Auf den Monat gerechnet zahlst du so nur gut 3 Euro monatlich für den Tarif.

Was das Samsung Galaxy A55 kann

Das Samsung Galaxy A55 selbst punktet mit starken Spezifikationen. Es verfügt einerseits über ein 6,6-Zoll-AMOLED-Display mit gestochen scharfer FHD+-Auflösung. Im Inneren arbeitet zudem ein leistungsstarker Octa-Core-Chip, unterstützt von 8 GB RAM, der eine reibungslose Performance bietet. Die Triple-Kamera ermöglicht zudem Fotos mit einer Auflösung von bis zu 50 MP, während der 5.000-mAh-Akku genug Energie für den ganzen Tag liefert. Besonders praktisch: Das Smartphone bietet 128 GB internen Speicher, der per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweiterbar ist – eine echte Seltenheit bei modernen Handys. Mit seiner IP67-Zertifizierung ist das Gerät außerdem vor Wasser und Staub bestens geschützt.

Möchtest du eine noch bessere Ausstattung, lohnt sich auch ein Blick auf dieses Angebot zum Samsung Galaxy S24 FE mit 15-GB-Tarif. Für monatlich 19,99 Euro und einmalig 49 Euro bekommst du hier ein top Gesamtpaket. Ein absolutes High-End-Angebot holst du dir zudem mit dem Bundle aus Galaxy S24 Ultra samt Unlimited-Tarif. Hierfür zahlst du aber auch entsprechend deutlich mehr.