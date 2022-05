PlayStation 5 kaufen: Neues Top-Angebot bei O2 jetzt lieferbar

Neben den immer häufiger auftretenden Drops bei den bekannten Einzelhändlern gibt es die PS5 jetzt auch wieder mit Handyvertrag zu kaufen. Wir haben den aktuellen Überblick.

PlayStation 5: Hier gibt es jetzt eine PS5 zu kaufen

10. Mai (16:00): Über Umwege und mit Kostenstreckung kannst du dir jetzt eine PlayStation 5 bei O2 sichern. Die Konsole wird hier in der Standard-Version mit laufwerk verkauft, einen zweiten Controller gibt es dabei geschenkt, außerdem das Spiel „Gran Turismo 7“ mit dabei. Der Vertragsanbieter verkauft die Sony-Konsole als Teil eines Mobilfunkvertrags. Hier zahlst du monatlich für den Tarif den Regelpreis und einmalig für die Konsole einen Euro.

Im 36-Monats-Vertrag werden hier mindestens 43,99 Euro fällig. Für 44,99 Euro bekommst du mit dem O2 Grow (Allnet-Flat, 5G, 40 GB und jedes Jahr 10 GB mehr) jedoch den deutlich besseren Tarif. Außerdem: Du kannst den Tarif auch klassisch über 24 abschließen oder noch länger auf 48 Monate strecken und somit die monatlichen Kosten noch etwas senken. Im Grow-Tarif etwa auf 40,24 Euro im 4-Jahres-Vertrag (mit dann 70 GB Datenvolumen).

Hier gibt es immer wieder PlayStation 5 Konsolen zu kaufen

Vor allem im Bundle mit einem oder gar mehreren Spielen ist die PlayStation 5 hin und wieder zu bekommen – und das auch häufiger als die Solo-Konsole mit oder ohne Laufwerk. Den Kauf eines Spiels – ob du es brauchst oder nicht – solltest du demnach immer mit in Erwägung ziehen oder den Wiederverkaufswert mit einbeziehen. Hier sind die PS5-Seiten der üblichen Verdächtigen:

Derweil hat Sony einen bislang international vertretenen PlayStationDirect Online-Shop auch für Deutschland gestartet. Der Draht ist hier deutlich kürzer, aber auch im Direct-PlayStation-Store sind derzeit keine PS5-Konsolen lieferbar. Der Verkauf geht hier seit Start Ende 2021 nur sporadisch und via Einladung vonstatten.

FIFA-Bundle bei Alternate: Hier wird der Konsolen-Wert um die UVP-Angaben der Bundle-Zusätze ergänzt – legitim, aber die PS5 wird dadurch teurer.

Rabatte auf die PS5 noch unwahrscheinlich

Wegen der nach wie vor hohen Nachfrage gibt es noch keine nennenswerten Rabatte auf die Konsolen. Mittlerweile liegt immerhin ab und an ein zweiter Controller bei oder Spielebundles sind als Paket günstiger als die Summe der Einzelpreise. Ansonsten gelten Sonys UVP-Angaben: Die PlayStation 5 kostet mit Laufwerk 499 Euro, in der Digital-Edition sind es 399 Euro. Zubehör wie Extra-Controller, Ladestation für jene oder Headsets und Kameras sind derweil deutlich einfacher zu bekommen.

Bei vielen der genannten Händler benötigst du auch bei einem sogenannten Drop viel Geduld. Um die meist langen, virtuellen Warteschlangen zu koordinieren und kanalisieren, setzen die Händler auf entsprechende Warteseiten. Manche sind besser, manche sind schlechter in iherer Aussage und Bedienung. Während Müller hier sogar die Anzahl der vor dir „wartenden“ Kunden anzeigt, ist Euronics mit einem Ampel-System deutlich mystischer. MediaMarkt und Saturn schalten bei Drops nervige ReCaptchas vor – nervig, aber vermutlich notwendig im Kampf gegen Bots und sogenannte Scalper.

Tarif-Bundles: So kommst du am leichtesten an die PlayStation 5

Das Geschäft mit der Sony-Konsole haben auch viele Mobilfunk- und Internetanbieter für sich entdeckt und koppeln den Kauf der Konsole an den Abschluss eines Vertrags. Hierdurch kommst du am leichtesten und konkret in wenigen Tagen an eine neue PS5, musst insgesamt aber deutlich mehr zahlen. Dazu sind die Angebote meist tagelang bestellbar, während die Online-Deals der reinen Elektro-Händler oft nur wenige Stunden oder gar Minuten verfügbar sind. Preislich lohnen sich die Pakete nur dann, wenn du ohnehin Interesse und Bedarf an einem Vertrag hast.

Diese Seiten solltest du für die Kombi aus Handy-, Internet-, oder Strom-/Gasvertrag und PlayStation 5 im Auge behalten:

Aufpassen solltest du generell bei kleineren und unbekannten Online-Shops. Die wollen zurzeit nämlich ein Geschäft mit der starken Nachfrage machen und bieten die PS5 und die passende Digital Edition zu sündhaft teuren Preisen an. Wenn dir die Disc Edition der PS5 aktuell also zu Preisen ab knapp 800 Euro und die Digital Edition der Konsole für knapp 700 Euro angeboten wird, solltest du um derlei Angebote besser einen großen Bogen machen. Abzocke-Alarm! Berüchtigt sind hier Händler bei ebay beziehungsweise ebay-Kleinanzeigen. Aber auch auf Plattformen wie dem Amazon-Marketplace und bei vermeintlich seriösen Marken wie Kaufland oder Real sind solche Angebote immer wieder sichtbar. Bei letzteren liegt das daran, dass nicht die Läden selbst verkaufen, sondern ihre Seiten als Online-Marktplatz-Plattform bereitstellen.