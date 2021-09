Nintendo Switch nur heute im Angebot: MediaMarkt „Gönn dir Dienstag“ gestartet

Der MediaMarkt „Gönn Dir Dienstag“ startet – völlig überraschend – dienstagmorgens und endet 24 Stunden später, in diesem Falle am morgigen Mittwoch um 9 Uhr in der Frühe. Die Angebote in dieser Woche lassen aufhorchen, insbesondere bei Gamern. Wir schauen genauer hin.

Nintendo Switch unter 300 Euro

Die beliebte und äußerst preisstabile Konsole von Nintendo, die Switch, ist mal wieder im Angebot und rutscht im MediaMarkt-Angebot hauchdünn unter die 300-Euro-Marke. Hier gibt es zudem keine Versandkosten und so findet sich der Online-Händler in guter Gesellschaft um den Bestpreis wieder. Denn auch bei Amazon und beispielsweise auch Euronics ist die Switch zu diesem Preis verfügbar.

Verfügbar ist die Switch bei MediaMarkt sowohl in den Farbakzenten Rot/Blau als auch im unauffälligen Grau. Die Farben beziehen sich hier auf die Akzentuierungen der JoyCon-Controller. Die Konsole als solche ist schwarz.

iPad mini (2019) zum Bestpreis bei MediaMarkt

Wer auf der Suche nach einem kleinen Apple-Tablet ist, wird bei den Angeboten ebenfalls zum Bestpreis fündig: Das iPad mini, die 5. Generation von 2019, ist für 349 Euro im Angebot. Das 7,9 Zoll große Tablet ist in der WiFi-Variante mit 64 GB Speicher – also absolute Basis-Ausstattung – reduziert.

Wer bei MediaMarkt zuschlägt, sichert sich zusätzlich 4 Monate Apple Music gratis dazu. Den passenden Apple Pencil (1. Generation) gibt es für rund 96 Euro mit dazu. Die originale Apple-Schutzhülle kostet 45 Euro Aufpreis.

→ Hier geht’s zum iPad-Angebot

Gaming-Deals: Fetter Samsung-Bildschirm 150 Euro günstiger

Insgesamt ist der „Gönn dir Dienstag“ recht Gaming-lastig. Neben der Switch sind einige Gaming-Titel, Zubehör, Ersatz-Controller und sogar Gaming-erprobte Drehstühle im Angebot. PC-Zocker, die auf der Suche nach dem letzten Puzzleteil für ihr Gaming-Setup sind, lohnt sich ein Blick auf die Auswahl.

Ein Beispiel ist etwa der 32 Zoll große und leistungsstarke Samsung Oddyssey G7 Monitor. Der Bildschirm bietet eine Frequenz von 240 Hertz, eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde und das bei einer WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel). Der Preis ist um rund 150 Euro von 869 auf 719,99 Euro heruntergesetzt. Jetzt kommt das Aber: bei ebay ist der Monitor via Alternate derzeit sogar für unter 700 Euro zu haben.

Last but not least und wie eingangs versprochen: Das neue Helene-Fischer-Album „Rausch“ lässt sich bei MediaMarkt für Mitte Oktober vorbestellen. Mit dabei im 17,99-Euro-Paket ist ein lebensgroßer Pappaufsteller (Standee) der Künstlerin.