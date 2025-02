Du und dein Partner wollt euch ohne hohe Kosten ein neues Smartphone zulegen? Oder du suchst preiswerte Smartphones für deine (Groß-)Eltern oder Kinder? Dann bist du hier an der richtigen Adresse. Denn so preiswert kommt man selten an Smartphones und einen Tarif. Bei MediaMarkt bekommst du das Handy Honor X6B und einen 25-GB-Tarif mit zwei SIM-Karten – und ein zweites Gerät bekommst du gratis dazu! Das Datenvolumen kannst du auf beide Geräte aufteilen. Das Beste: Für all das zahlst du unter 12 Euro pro Monat. Einmalig kommen außerdem nur sechs Euro dazu. Aber dazu später mehr.

Smartphone und Tarif: Das steckt drin

Schauen wir einmal, was du bei dem Angebot im Detail bekommst. Da wäre einmal das Honor X6B, das du noch ein zweites Mal geschenkt bekommst. Das ist ein Budget-Smartphone, das einzeln knapp 100 Euro kostet (Preisvergleich). Du solltest also keine Hochleistungen in der Performance oder der Fotoqualität erwarten. Auch das Display ist sicher nicht das Beste auf dem Markt.

Aber nicht jeder braucht Highend-Technik an jeder Ecke. Im Inneren stecken ein MediaTek Helio G85-Prozessor und 4 GB RAM und es stehen dir 128 GB Speicherplatz zur Verfügung. Cool ist: Mit einer microSD-Karte erweiterst du problemlos den Speicherplatz.

Honor X6B – so sieht das Smartphone aus

Das LCD-Display ist zudem 6,56 Zoll groß und löst mit 1.612 × 720 Pixeln auf. Fotos und Videos nimmst du mit der Dual-Kamera mit bis zu 50 MP auf. Außerdem punktet das Smartphone mit einer großen Akkukapazität von 5.200 mAh. Neben einem USB-C-Port steht dir darüber hinaus eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für kabelgebundene Kopfhörer zur Verfügung. Der integrierte Fingerabdrucksensor sorgt weiterhin für die nötige Sicherheit.

Zu den beiden Smartphone gibt’s dann noch einen Mobilfunkvertrag. Der Tarif Super Select S On beinhaltet 25 GB (5G/LTE) Datenvolumen. Da du zwei SIM-Karten geschickt bekommst, kannst du das Datenvolumen auf beide SIM-Karten und Geräte aufteilen. Dazu ist noch eine Allnet-/SMS-Flat inklusive, die du aber nur mit einem der Geräte nutzen kannst. Wenn du aber ohnehin über WhatsApp schreibst und telefonierst, sollte das kein Problem sein.

Die Kosten im Überblick

Kommen wir zu den Kosten. Monatlich zahlst du hier 11,99 Euro Grundgebühr und einmalig 5,95 Euro (Gerätepreis und Versandkosten). Obendrein wird ein Anschlusspreis von 29,99 Euro fällig. Den holst du dir aber dank 30 Euro Wechselbonus zurück, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Die 30 Euro abgezogen, kommst du über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten von rund 295 Euro. Zum Vergleich: Die Smartphones alleine kosten zusammen bereits rund 178 Euro (Preisvergleich). Für den 25-GB-Tarif bleiben somit nur monatliche Kosten von rund 4,80 Euro übrig.

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Anschlusspreis: 29,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 1 Euro

Monatlicher Grundpreis: 11,99 Euro

Versand: 4,95 Euro

Wechselbonus: 30 Euro

Gesamtkosten: rund 295 Euro

Smartphone alleine: 2 x 89 Euro = 178 Euro

Effektiv rund 4,80 Euro pro Monat für den Tarif

Jetzt bestellen!