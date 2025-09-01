Tefal, Apple und Bosch im Angebot: Heute (1.09.) haut Amazon richtig einen raus

Zum Wochenbeginn lohnt sich ein Blick in die aktuellen Angebote des Onlinehändlers. Dort findest du unter anderem robustes Bosch-Werkzeug, das dich bei Heimwerkerarbeiten zuverlässig unterstützt. Darüber hinaus warten praktische Alltagshelfer und ein Apple Pencil darauf, von dir entdeckt zu werden – und das zu Preisen, die sich echt sehen lassen können.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Den Anfang unserer Auswahl macht diese Trinkflasche von 720°Dgree. Sie ist in verschiedenen Größen zwischen 350 ml und 2.000 Liter und in vielfältigen Farben erhältlich. Der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Sport & Freizeit“ hat bei knapp 30.000 Bewertungen 4,7/5 Sternen gesammelt und ist aus Tritan gefertigt. Er ist als frei von BPA und anderen Weichmachern. Der Deckel springt per Klick auf, sodass du sie einhändig leicht öffnen kannst. Die 1-Liter-Flasche in Schwarz kostet gerade nur noch 16,11 Euro. Du kannst aber auch andere Ausführungen auf der Seite auswählen.

Weiter geht’s mit der Jamie Oliver Edelstahlpfanne von Tefal. Die ist ebenfalls als Amazons Tipp ausgezeichnet und punktet mit einer leicht zu reinigenden Antihaftbschichtung. Cool ist auch: Du kannst sie sogar bei bis zu 210 Grad in den Backofen stellen, um Speisen zu überbacken oder warmzuhalten. Die Pfanne ist außerdem für alle Herdarten geeignet – egal, ob Glaskeramik, Gas oder Induktion. Mit 28 Zentimetern Durchmesser kostet sie gerade nur 37,99 Euro. Es gibt aber auch hier noch andere Größen zur Auswahl.

Wer sein iPad zudem mit einem Stift benutzen möchte, um etwa zu zeichnen, skizzieren oder Bilder zu arbeiten, sollte sich einen Apple Pencil zulegen. Wichtig: Hierbei handelt es sich um die USB-C-Version. Das heißt: Der Stift hält zwar magnetisch an der Oberseite deines iPads, aber er lädt nur per USB-C-Kabel auf. Dank 16 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 75 Euro für den Stift.

Und alle Hobbyhandwerker und Handwerkerinnen sollten mal einen Blick auf den Bosch Akkuschrauber IXO (7. Generation) werfen. Mit dabei ist ein 10-teiliges Bit-Set sowie ein Winkel-Aufsatz, um auch gut in verwinkelte Bereiche zu kommen. Aufgeladen wird der kompakte Akkuschrauber per USB-C-Kabel. Den UVP von 49,99 Euro kannst du dank 26 Prozent Rabatt auf 36,99 Euro drücken.

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

