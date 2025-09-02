Kostenloses Girokonto: DKB verschenkt 100 Euro

Wer schon immer auf der Suche nach einem kostenlosen Girokonto war, hat jetzt die Möglichkeit, bei der Deutschen Kreditbank, kurz DKB, ein besonderes Schnäppchen zu machen. Es winkt nämlich ein hohes Startguthaben. Das DKB Girokonto ist nicht nur für alle unter 28 Jahren gratis, sondern auch bei einem monatlichen Geldeingang in Höhe von mindestens 700 Euro. Das dürfte von den allermeisten Menschen, die monatlich ein Gehalt oder einen Lohn empfangen, zu erfüllen sein.

DKB: 100 Euro für neue Girokonto-Kunden

Eröffnest du bis zum 15. September als Neukunde ein Girokonto bei der DKB, darfst du dich auf einen einmaligen Bonus in Höhe von stattlichen 100 Euro freuen. Dazu gibt es eine kostenlose Visa Debitkarte, um online und in vielen Geschäften „mit Karte“ bezahlen zu können (auch Apple Pay und Google Pay fähig). Ob du als Neukunde ein Einzel- oder Gemeinschaftskonto eröffnest, ist unerheblich. In beiden Fällen gibt’s 100 Euro geschenkt. Aber erst nach drei Gehaltseingängen über mindestens 700 Euro. Während des Kontoantrages musst du der DKB zudem die Erlaubnis erteilen, dich über neue Produkte informieren zu dürfen.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Girokonto bei der DKB genutzt haben. Wichtig auch: Als Gehaltseingang definiert die DKB ausschließlich Überweisungen durch Arbeitgebende, Behörden oder Rentenstellen. Eigene Überweisungen oder Bareinzahlungen erfüllen nicht die Voraussetzungen, um 100 Euro als Bonus zu kassieren. Die versprochene Bonuszahlung gibt es spätestens am 28. Februar 2026, in der Regel aber schon deutlich eher.

Jetzt Konto eröffnen und noch mehr sparen

Über die kostenlose Visa-Debitkarte des DKB Girokontos ist es auch möglich, in Deutschland, im Euroraum und mit Aktivstatus weltweit fast überall kostenlos Geld am Automaten abzuheben. Auch das Bezahlen ist mit dem Aktivstatus überall, wo Visa akzeptiert wird, weltweit kostenlos möglich. Um den sogenannten Aktivstatus zu erhalten, müssen mindestens drei Monate in Folge und dann dauerhaft mindestens 700 Euro auf dein Konto eingehen. Eine Kontoeröffnung dauert bei der DKB nach Angaben der Bank lediglich fünf Minuten. Dabei ist eine Legitimation über dein Smartphone notwendig.

Ist dein Konto freigeschaltet, kannst du auch ein kostenloses Tagesgeldkonto (aktuell 1 Prozent Zinsen p.a.), ein Gratis-Festgeldkonto (aktuell bis zu 2 Prozent Zinsen p.a.) oder kostenloses Wertpapierdepot eröffnen.

