Tagesgeld: Volksbank überrascht mit neuem Topzins

Ein neues Tagesgeld-Angebot sorgt für Aufsehen. Und dieses Mal kommt es nicht von einer Autobank oder von einer Direktbank, sondern von der Volksbank. Genauer gesagt von der Berliner Volksbank. Es ist aber nicht auf Einwohner der Hauptstadt beschränkt, sondern lässt sich von jedem nutzen, der (s)einen Wohnsitz in Deutschland hat. Das Besondere: Es winken 3,02 Prozent Zinsen p. a., was aktuell ein echtes Topangebot am Markt für Tagesgeldkonten ist.
Berliner Volksbank startet neuen Tagesgeld-Kracher
Der Aktionszins wird auf dem Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank bis zum 30. November 2025 gewährt. Allerdings „nur“ für Beträge bis 50.000 Euro. Alles, was über diese Summe hinausgeht, wird mit 0,75 Prozent p. a. verzinst. Und dieser Basiszins wird nach aktuellem Stand der Dinge auch ab dem 1. Dezember fällig, wenn der Aktionszins ausläuft. Eine Mindestanlage gibt es nicht, die Zinsen werden zum jeweiligen Quartalsende gutgeschrieben. Dein Erspartes ist durch die deutsche Einlagensicherung vor einer möglichen Pleite der Bank geschützt. Und: Über das Online-Banking kannst du auch einen Freistellungsauftrag erstellen.
Das kostenlose Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank lässt sich nur online eröffnen – bis zum 10. September 2025. Über die nachfolgende Tabelle findest du zahlreiche alternative Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben dabei nur Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|4,00 Prozent p.a. für 4 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025
0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Berliner Volksbank
Tagesgeldkonto
|3,02 Prozent p.a. bis 30. November 2025
0,75 Prozent p.a. ab September 2025
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Bank11
Tagesgeldkonto
|2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024
2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.
über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 4 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 3 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,40 Prozent p.a. für 4 Monate
2,00 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|DHB
NetSp@rkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|1822direkt
Tagesgeldkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bank Norwegian
Sparkonto Plus
|2,20 Prozent
|bis maximal 1.000.000 Euro
|jährlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto
|2,03 Prozent p.a.
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
Festgeld als Alternative nutzen
Wenn du dir über einen längeren Zeitraum eine attraktive Rendite auf deine Ersparnisse sichern möchtest, kann auch Festgeld eine interessante Alternative sein. Dann legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest bei einer Bank deiner Wahl an. Während dieser Zeit kannst du in der Regel anders als beim Tagesgeld aber nicht über dein Geld verfügen. Dafür erhältst du aber während der kompletten Laufzeit den vertraglich vereinbarten Zins, der sich anders als beim Tagesgeld also nicht ändern kann.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!