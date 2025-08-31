Tagesgeld: Volksbank überrascht mit neuem Topzins

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Nur noch ganz selten sind Tagesgeld-Angebote zu bekommen, bei denen der Zins über der 3-Prozent-Schwelle liegt. Bei einer großen Volksbank ist ein solcher Aktionszins jetzt aber an den Start gegangen – erhältlich aber nur für eine kurze Zeit.
Sparschwein
Sparer aufgepasst: Bei einer Volksbank startet ein neues Tagesgeld-Topangebot.Bildquelle: Microsoft Copilot
  • Teilen

Ein neues Tagesgeld-Angebot sorgt für Aufsehen. Und dieses Mal kommt es nicht von einer Autobank oder von einer Direktbank, sondern von der Volksbank. Genauer gesagt von der Berliner Volksbank. Es ist aber nicht auf Einwohner der Hauptstadt beschränkt, sondern lässt sich von jedem nutzen, der (s)einen Wohnsitz in Deutschland hat. Das Besondere: Es winken 3,02 Prozent Zinsen p. a., was aktuell ein echtes Topangebot am Markt für Tagesgeldkonten ist.

Berliner Volksbank startet neuen Tagesgeld-Kracher

Der Aktionszins wird auf dem Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank bis zum 30. November 2025 gewährt. Allerdings „nur“ für Beträge bis 50.000 Euro. Alles, was über diese Summe hinausgeht, wird mit 0,75 Prozent p. a. verzinst. Und dieser Basiszins wird nach aktuellem Stand der Dinge auch ab dem 1. Dezember fällig, wenn der Aktionszins ausläuft. Eine Mindestanlage gibt es nicht, die Zinsen werden zum jeweiligen Quartalsende gutgeschrieben. Dein Erspartes ist durch die deutsche Einlagensicherung vor einer möglichen Pleite der Bank geschützt. Und: Über das Online-Banking kannst du auch einen Freistellungsauftrag erstellen.

Das kostenlose Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank lässt sich nur online eröffnen – bis zum 10. September 2025. Über die nachfolgende Tabelle findest du zahlreiche alternative Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben dabei nur Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		4,00 Prozent p.a. für 4 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025

0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Berliner Volksbank
Tagesgeldkonto		3,02 Prozent p.a. bis 30. November 2025

0,75 Prozent p.a. ab September 2025		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Bank11
Tagesgeldkonto		2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024

2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.

über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 4 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 3 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,40 Prozent p.a. für 4 Monate

2,00 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
DHB
NetSp@rkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.		bis maximal 50.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
1822direkt
Tagesgeldkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bank Norwegian
Sparkonto Plus		2,20 Prozentbis maximal 1.000.000 EurojährlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto		2,03 Prozent p.a.bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichMaltajetzt Konto eröffnen

Festgeld als Alternative nutzen

Wenn du dir über einen längeren Zeitraum eine attraktive Rendite auf deine Ersparnisse sichern möchtest, kann auch Festgeld eine interessante Alternative sein. Dann legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest bei einer Bank deiner Wahl an. Während dieser Zeit kannst du in der Regel anders als beim Tagesgeld aber nicht über dein Geld verfügen. Dafür erhältst du aber während der kompletten Laufzeit den vertraglich vereinbarten Zins, der sich anders als beim Tagesgeld also nicht ändern kann.

Sparschwein steht auf und zwischen gestapelten Euro-Münzen.
Jetzt weiterlesen
Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

PV-Anlage auf Hausdach, Sinnbild für Einspeisevergütung
Strom und Energie
Nächste Zwangsgebühr für Balkonkraftwerk und PV-Besitzer droht
Sportwagen steht an einer Ladesäule.
E-Mobilität
Vom Putzen zum Porsche-Killer: Sauger-Hersteller baut E-Auto
Der große Girokonto-Check: Diese 10 Konten sind noch kostenlos
Finanzen und Versicherungen
Der große Girokonto-Check: Nur diese 10 Konten sind noch kostenlos
Strom und Energie
Begrenzte Wirkung: Bei dynamischen Strompreisen zahlst du schnell drauf
Finanzen und Versicherungen
Rente: Im Dezember 2025 wird Zahlung eingefroren. Rentner müssen neuen Antrag stellen
Photovoltaik
Stromnetz am Limit: Hier dürfen keine Solaranlagen mehr ans Netz
E-Mobilität
E-Autos raus: Diese Schnellader sind für dich ab sofort tabu
Autonome Autos
Zukunftsflop: Opel-Mutter kippt nächstes Projekt – Insider packen aus!
Finanzen und Versicherungen
Festgeld: Deutsche Autobank überrascht mit neuen Top-Zinsen