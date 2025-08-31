Tagesgeld: Volksbank überrascht mit neuem Topzins

Ein neues Tagesgeld-Angebot sorgt für Aufsehen. Und dieses Mal kommt es nicht von einer Autobank oder von einer Direktbank, sondern von der Volksbank. Genauer gesagt von der Berliner Volksbank. Es ist aber nicht auf Einwohner der Hauptstadt beschränkt, sondern lässt sich von jedem nutzen, der (s)einen Wohnsitz in Deutschland hat. Das Besondere: Es winken 3,02 Prozent Zinsen p. a., was aktuell ein echtes Topangebot am Markt für Tagesgeldkonten ist.

Berliner Volksbank startet neuen Tagesgeld-Kracher

Der Aktionszins wird auf dem Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank bis zum 30. November 2025 gewährt. Allerdings „nur“ für Beträge bis 50.000 Euro. Alles, was über diese Summe hinausgeht, wird mit 0,75 Prozent p. a. verzinst. Und dieser Basiszins wird nach aktuellem Stand der Dinge auch ab dem 1. Dezember fällig, wenn der Aktionszins ausläuft. Eine Mindestanlage gibt es nicht, die Zinsen werden zum jeweiligen Quartalsende gutgeschrieben. Dein Erspartes ist durch die deutsche Einlagensicherung vor einer möglichen Pleite der Bank geschützt. Und: Über das Online-Banking kannst du auch einen Freistellungsauftrag erstellen.

Das kostenlose Tagesgeldkonto der Berliner Volksbank lässt sich nur online eröffnen – bis zum 10. September 2025. Über die nachfolgende Tabelle findest du zahlreiche alternative Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Wir haben dabei nur Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative nutzen

Wenn du dir über einen längeren Zeitraum eine attraktive Rendite auf deine Ersparnisse sichern möchtest, kann auch Festgeld eine interessante Alternative sein. Dann legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest bei einer Bank deiner Wahl an. Während dieser Zeit kannst du in der Regel anders als beim Tagesgeld aber nicht über dein Geld verfügen. Dafür erhältst du aber während der kompletten Laufzeit den vertraglich vereinbarten Zins, der sich anders als beim Tagesgeld also nicht ändern kann.

