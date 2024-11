Fast 60 Prozent günstiger: Aldi verschleudert Akkuschrauber zum Spitzenpreis

Aldi trumpft in der zweiten Novemberhälfte ganz schön auf. In den Top Deals der Woche haben wir etwa schon einen Roborock Saugroboter mit Absaugstation für unter 290 Euro gefunden. Dieses Angebot zum ADAC Akkubohrschrauber ist aber ebenfalls ein absolutes Highlight. Denn dank 57 Prozent Rabatt ist das Werkzeug so günstig wie nie zuvor erhältlich.

Das kann der Akkuschrauber

Nicht nur schrauben, sondern auch bohren kann er. Der ADAC Akkubohrschrauber ist mit einem leistungsstarken 20-Volt-Motor ausgestattet, der nicht nur durch Holz kommt, sondern auch Löcher in Metall oder Mauerwerk bohren kann. Somit ist er fast überall einsetzbar, ohne dass ein lästiges Kabel deine Flexibilität einschränkt. Außerdem mit dabei: Ein LED-Licht, das dir dabei hilft, auch in schlecht beleuchteten Bereichen alles gut zu sehen. Ein Schnellladegerät ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein Akku. So kannst du direkt loslegen und hast keine weiteren Kosten.

Cool ist: Du bekommst auch gleich einen robusten Transportkoffer mitgeliefert. Der schützt nicht nur den Akkuschrauber, sondern beinhaltet auch eine Auswahl an Bits und Bohrern. Auch hier musst du also nicht zwingend noch etwas hinzukaufen.

Über die Hälfte reduziert: So gut ist der Deal

Und wie sieht’s mit dem Preis aus? Aldi senkt diesen um satte 57 Prozent. Dadurch zahlst du statt 129 Euro (UVP) jetzt nur noch 54,99 Euro. Allerdings kommen noch 5,95 Euro für den Versand dazu. Insgesamt ein richtig guter Preis, wenn man auf den Preisvergleich blickt. Allerdings nicht der beste. Denn dank kostenfreiem Versand kommst du bei Galaxus sogar noch insgesamt rund einen Euro günstiger dran. Die Stückzahl scheint hier jedoch begrenzt zu sein und das Gerät soll erst zwischen dem 10. Dezember und 3. Januar geliefert werden. Kannst du dich noch etwas gedulden, sparst du hier also nochmal rund einen Euro. Hast du es etwas eiliger, ist aber auch das Angebot bei Aldi wirklich gut (siehe Preisverlauf).