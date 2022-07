Das sind die besten Smartwatch-Deals am Amazon Prime Day

Eine Smartwatch am Handgelenk zu tragen, sieht in vielen Fällen nicht nur modern und fortschrittlich aus, es kann auch dabei helfen, die eigene Fitness besser zu verstehen. Und weil immer mehr Menschen Gefallen an den smarten Armbanduhren finden, ist es wenig verwunderlich, dass auch Amazon anlässlich des Prime Day viele, viele Smartwatch-Angebote vorzuweisen hat. Fünf davon möchten wir dir an dieser Stelle etwas prominenter vorstellen. Denn die damit verbundenen Top-Preise können sich sehen lassen.

Withings Scanwatch – EKG-Smartwatch zum Sonderpreis

Erst vor wenigen Tagen haben wir dir hier bei inside digital die Withings Scanwatch Horizon im Test näher vorgestellt. Das Besondere an dieser Smartwatch ist, dass es sich um ein Hybrid-Modell handelt. Du nutzt also eine Uhr mit klassisch-analogen Ziffernblatt, das von einem POLED-Display ergänzt wird. Und über diesen Extra-Bildschirm ist unter anderem eine EKG-Funktion nutzbar. Du kannst also ein Elektrokardiogramm aufzeichnen und dich von der Uhr zudem automatisch warnen lassen, wenn sie Anzeichen für Vorhofflimmern am Herzen registriert. Und genau das trifft auch auf die schlichtere Withings ScanWatch zu. Sie steht anlässlich des Prime Days in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung und viele davon sind bei Amazon aktuell für Prime-Mitglieder zum Bestpreis zu haben – im günstigsten Fall für knapp 160 Euro.

Eine Hybrid-Smartwatch zum Top-Preis: die Withings Scanwatch.

Honor Watch GS 3 – Einsteiger-Smartwatch mit GPS

Eine Smartwatch für Einsteiger: die Honor Watch GS 3. Sie bietet einen 1,43 Zoll großen AMOLED-Touchscreen, ist mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet und bietet einen bunten Mix an Funktionen, die man sich von jeder Smartwatch wünscht. Dazu zählen unter anderem der integrierte Herzfrequenzmesser, eine Schlaf- und Blutsauerstoffüberwachung und mehr als 100 Trainingsmodi. Bei Amazon können Prime-Mitglieder die schwarze Honor Watch GS 3 aktuell für 169 Euro kaufen. Normalerweise werden derzeit mindestens knapp 220 Euro fällig.

Für Einsteiger interessant: die Honor Watch GS 3.

Samsung Galaxy Watch4 – Top-Preis für den Klassiker

Oder soll es lieber eine Smartwatch in der gleichen Preisklasse von Samsung sein? Dann lohnt sich ein Blick auf die Samsung GalaxyWatch 4. Die 40-Millimeter-Variante in der Bluetooth-Ausführung kannst du als Prime-Mitglied jetzt für knapp 130 Euro kaufen, das 44-Millimeter-Modell für nur 10 Euro mehr. Das Besondere: Exklusiv bei Amazon erhältst du die Smartwatch mit Super-AMOLED-Touchscreen mit drei statt nur zwei Jahren Garantie.

Eine Smartwatch für Fans von Samsung: die Galaxy Watch 4 als Prme Day Schnäppchen.

Garmin Forerunner 55: Preis-Tipp für Jogging-Freunde

Und natürlich darf an dieser Stelle auch Garmin nicht fehlen. Zu haben sind im Rahmen des Prime Days verschiedene Smartwatch-Modelle zum reduzierten Preis. Wir möchten deinen Blick aber besonders auf das Modell Forerunner 55 lenken. Denn die schwarze Ausführung dieser auf die Bedürfnisse von Läufern optimierten Smartwatch gibt es im Rahmen des Prime Days für gerade einmal knapp 117 Euro zu kaufen. Andere Webshops verlangen aktuell mindestens 150 Euro. Die GPS-Sportuhr überzeugte im Test mit einer langen Akkulaufzeit. Dafür musst du aber ein recht kleines Display (1.04 Zoll) in Kauf nehmen. Gerade ein leichtes und kompaktes Modell wünschen sich aber viele Läufer.

Günstig wie selten: die Garmin Forerunner 55 als Prime Day Angebot.

Xiaomi Smart Band 7 – Fitness-Armband zum kleinen Preis

Oder soll es lieber ein Fitness-Armband sein? Dann können wir dir das Xiaomi Smart Band 7 empfehlen. Es ist mit einem 1,62 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, auf dem du nicht nur die Uhrzeit, sondern auch viele vom Band gemessene Vitalwerte ablesen kannst. Außerdem spiegelt das Armband Push-Nachrichten, die auf deinem Handy eingehen, direkt an dein Handgelenk. Da kann das Smartphone gerne auch mal in der Tasche bleiben. Prime-Mitglieder zahlen bei Amazon im Rahmen des Prime Days nur 47,75 Euro – nirgendwo sonst gibt es das Xiaomi Smart Band 7 nach unseren Informationen derzeit günstiger.

Auch das Xiaomi Smart Band 7 gibt es derzeit bei Amazon besonders preiswert.

Alternative gewünscht? Das schon etwas ältere Samsung Galaxy Fit2 Armband für nur 23,99 Euro ist ebenfalls einen Blick wert. Normalerweise werden für dieses Fitness-Armband derzeit mindestens 33 Euro fällig.

Weitere Smartwatch-Deals gesucht? Kein Problem! Du kannst bei Amazon zum Prime Day auch die Apple Watch Series 7 zum Top-Preis kaufen. Überdies stehen zahlreiche Smartwatch-Modelle von Fitbit zum Sonderpreis zur Verfügung. Verschiedene weitere Multisport-GPS-Uhren sind unter anderem von Polar, Suunto und Amazfit erhältlich.

Smartwatch-Deals gibt es unterdessen auch bei der Prime-Day-Konteraktion von MediaMarkt und Saturn. Außerdem ist auch in den parallel laufenden Sonderangeboten von Huawei die Watch GT3 reduziert erhältlich.