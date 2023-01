Galaxy Watch5 Pro über 30 Prozent günstiger: Hier gibt’s die Profi-Smartwatch zum Bestpreis

Erst seit Spätsommer vergangenen Jahres ist die Galaxy Watch5 Pro auf dem Markt. 2022 kam sie für 469 Euro in die Verkaufsregale. Doch nur ein paar Monate warten lohnt sich so oft. Das zeigt sich jetzt wieder beim Angebot zur Galaxy-Smartwatch. Denn nun im Januar kostet sie rund 150 Euro weniger, als zum Verkaufsstart – und zwar 315 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass von 32 Prozent.

Galaxy Watch5 Pro: Das kann die Premium-Smartwatch von Samsung

Das Angebot bei MediaMarkt für die Galaxy Watch5 Pro gilt für das Bluetooth-Modell in den Farben Black Titanium und Gray Titanium 45mm. Doch was kann die Smartwatch nun und was macht sie zu einem Premium-Modell? Zunächst ist die Armbanduhr mit einem 1,4 Zoll großen Super-AMOLED-Display ausgestattet, das mit Saphirglas geschützt ist. Es löst mit 450 x 450 Pixeln auf und bietet auch bei hellem Tageslicht eine gute Lesbarkeit. Auf Wunsch lässt sich die Funktion Always-on aktivieren, sodass der Bildschirm stets leuchtet. Weiterhin ist die Uhr wasserdicht (5 ATM).

Besonders lohnt sich die Smartwatch allerdings für Hobby- und Profisportler. Denn die Galaxy Watch5 Pro ist mit diverser Sensorik und zahlreichen Funktionen für Fitness- bis Abenteuersportarten ausgestattet. So kann das Wearable etwa deine Herzfrequenz, den Blutdruck und deine Körperzusammensetzung messen. Auch deinen Körperfettanteil und deine Skelettmuskulatur erkennst du mithilfe der smarten Armbanduhr. Vor allem cool: Die Galaxy Watch erkennt automatisch deine Aktivitäten und zeichnet sie bei Bedarf auf. Festgehaltene Erfolge motivieren dich, deine Trainings- und Gesundheitsziele zu erfüllen.

Blutdruck und EKG-Messung – aber nicht mit allen Smartphones

Aber auch im Schlaf kann dich die Galaxy Watch5 Pro begleiten. Trägst du sie bei Nacht, kann sie deine Schlafphasen erkennen und analysieren und dir einen Schlafreport erstellen. Dadurch lassen sich wertvolle Daten sammeln, mit denen du deine Ruhephasen verbessern kannst. Aber Obacht: Einige Funktionen, wie etwa Blutdruck- und EKG-Messung, bleiben nur Besitzern von Samsung-Smartphones vorbehalten. Und leider funktioniert die Uhr auch nicht in Verbindung mit iPhones oder Huawei-Smartphones ohne Google-Dienste.

App-Übersicht auf der Samsung Galaxy Watch5 Pro – Google Maps inklusive.

Angebots-Check und Preisentwicklung

Mit einem Preis von 315 Euro ist die Galaxy Watch5 Pro jetzt zum Bestpreis erhältlich. Beeindruckend ist zudem der Preisverlauf (siehe unten). Denn: demzufolge ist die Smartwatch aktuell günstiger denn je. Allerdings variieren hier die Daten, so war die smarte Uhr laut Preisvergleichsportal guenstiger.de auch schon einmal noch günstiger erhältlich.