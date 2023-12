Amazfit Balance Special Edition: Für mehr Vielseitigkeit

Groß und gut. So lautete unser Fazit zur Amazfit Balance im Test. Die Smartwatch aus dem Hause Zepp Health überzeugt nicht nur mit einer ordentlichen Akkulaufzeit, sondern auch mit einem besonders großen AMOLED-Display. Ebenso weiß das erfreulich flache Design der Uhr zu gefallen. Und jetzt kannst du sie auch als limitierte Special Edition kaufen. Auf diese Weise wächst unter anderem das Angebot an verfügbaren Farben.

Vier neue Farben für die Amazfit Balance Smartwatch

Neu verfügbar ist die Amazfit Balance jetzt auch in Dunkelbraun (Woodland), Türkis (Lagoon), Dunkelgrün (Meadow) und Dunkelblau (Deep Sea); jeweils ausgestattet mit einem Silikonarmband. Die Preise der neuen Ausführungen unterscheiden sich nicht vom bereits erhältlichen Modell in Grauschwarz: 249,90 Euro werden zum Beispiel bei einer Bestellung bei Amazon fällig. Technisch unterscheiden sich Special-Edition-Uhren nicht vom schon länger erhältlichen Basismodell.

Amazfit Balance Special Edition

Wer sich für eines der Special-Edition-Modelle entscheidet, tut aber auch noch etwas Gutes für die Umwelt. Denn einen Teil des Gewinns, konkret 2 Euro pro verkaufter Uhr, spendet Zepp Health nach eigenen Angaben an One Tree Planted. Auf diese Weite werden Aufforstungsprojekte in Europa unterstützt. Lokale Partnerorganisatoren und freiwillige Helfer pflanzen Bäume in ehemaligen Abholzungsgebieten in ganz Europa.

Was zeichnet die Amazfit Balance aus?

Im Mittelpunkt stehen bei der Amazfit Balance Wellness-Funktionen für Körper und Geist. Etwa eine Analyse der geistigen und körperlichen Bereitschaft und Messungen der Körperzusammenfassung. Ferner kannst du mit der Amazfit Balance einen KI-unterstützten Schlafcoach und Entspannungstools nutzen und auf einen KI-unterstützten Trainingsassistenten (Zepp Coach) zugreifen.

Amazfit Balance Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart 09.2023 Verfügbarkeit ja UVP 249,90 EUR Farbe Blau

Braun

Grün

Schwarz

Silber Betriebssystem Zepp OS Kompatibilität Android

Zepp OS

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,5 inch Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Solltest du die Möglichkeit haben, am heutigen Samstag Berlin zu besuchen: im Amazfit Wellness Wonderland hast du am Kurfürstendamm 68 nur noch heute die Möglichkeit, die Amazfit Balance in allen Farben live zu erleben. Los geht es um 12 Uhr, Ladenschluss ist um 20 Uhr. Vor Ort kannst du auch einen sogenannten SAD-Weihnachtsbaum erleben, der ein wärmendes Licht und eine gesunde Dosis Vitamin D abstrahlt.

Kreative Bastel-Workshops laden ferner dazu ein, dem Weihnachtsstress zu entfliehen. Und im Aura Soundscape Room kannst du in eine digitale Atmosphäre der Entspannung eintauchen. Auf diese Weise ist es möglich, die tanzenden Nordlichter zu bestaunen oder die entspannende Stimmung von fallendem Schnee zu genießen.

