Neue Smartwatches vorgestellt: Preisschlacht vor Weihnachten

Zum Beispiel Zepp Health. Neu verfügbar ist jetzt die Amazfit Active – mit rechteckigem Display im Stile einer Apple Watch und einer kleinen Menütaste an der rechten Seite. Die Uhr soll primär eine weibliche Zielgruppe ansprechen. Dabei bietet die schwarze und pinkfarbige Variante für knapp 130 Euro einen Rahmen aus Aluminium und ein Silikonarmband. Wenn du dich für die etwas schwerere violettfarbene Ausführung entscheidest, ist ein Edelstahl-Rahmen verbaut und ein eleganteres Lederarmband nutzbar – für dann knapp 150 Euro. Der AMOLED-Touchscreen der Amazfit Active ist 1,75 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 390 x 450 Pixeln. Die Batterielaufzeit gibt der Hersteller bei einer typischen Nutzung mit bis zu 14 Tagen an.

Amazfit Active Lavender Purple

Amazfit Active: 127 Sportmodi nutzbar

Zu den weiteren Extras der neuen Smartwatch mit integrierte GPS-Empfänger gehören unter anderem die Unterstützung von Telefonaten am Handgelenk, sofern ein Smartphone mit der Uhr gekoppelt ist, ein integrierter Sport-Trainer (Zepp Coach), 127 Sportmodi und ein Schlaftracker. Zudem kannst du von der Uhr neben deiner Herzfrequenz auch die Sauerstoffsättigung im Blut und das persönliche Stresslevel überwachen lassen. Und natürlich darf auch eine Funktion zum Zyklus-Tracking nicht fehlen. Wie bei der runden Amazfit Balance ist zudem die sogenannte „Readiness“-Funktion verfügbar, die Aufschlüsse über die körperliche Bereitschaft zum Beispiel für sportliche, aber auch mentale Herausforderungen gibt.

Zeblaze GTS 3 Pro: Preiswerte Einsteiger-Smartwatch

Neu über Ali Express verfügbar und dort aktuell für unter 30 Euro gelistet: die knapp 40 Gramm leichte Zeblaze GTS 3 Pro. Diese Smartwatch bietet ein 1,97 Zoll großes AMOLED-Display mit 415 x 505 Pixeln Auflösung in rechteckiger Ausführung. Der Hersteller verspricht zudem circa zwei Wochen Akkulaufzeit, rund 100 Sportprofile und ebenfalls die Möglichkeit, Anrufe am Handgelenk zu führen, solange eine Verbindung zum Smartphone besteht.

Zeblaze GTS 3 Pro

Zyklus-Tracking, Schlaftracker und Überwachung der Blutsauerstoffsättigung runden das Angebot an Extras ab. Anders als die oben genannte Amazfit Active ist die Zeblaze GTS 3 Pro aber nicht für Wassersportarten geeignet. Sie ist nämlich nur gegen Spritzwasser geschützt. Und auch ein GPS-Empfänger fehlt dieser Smartwatch. Für ein präzises Tracking deiner Outdoor-Workouts musst du die Uhr also immer mit deinem Smartphone verbinden.

Blackview X1 Pro: Ähnliche Preisklasse, aber rund

Ebenfalls knapp 30 Euro kostet die knapp 55 Gramm schwere Blackview X1 Pro, die du jetzt zum Beispiel über den Onlineshop von Kaufland erwerben kannst. Sie bietet allerdings ein rundes Display (1,39 Zoll / 360 x 360 Pixel) und ist ebenfalls mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgestattet. Die Bedienung findet nicht nur über den Touchscreen, sondern auch über zwei Druckknöpfe an der rechten Seite statt.

Blackview X1 Pro

Schlafüberwachung, Blutsauerstoff-Tracking (SpO2) und Bluetooth-Telefonate zeichnen auch diese Uhr aus. Allerdings liegt die durchschnittliche Akkulaufzeit nach Herstellerangaben bei etwa sieben Tagen. Die Zahl der verfügbaren Trainingsmodi liebt bei rund 100, ein Stresslevel-Tracker hilft dabei, mentale Entspannungen in den Alltag einfließen zu lassen, sollte dies notwendig sein. Angaben dazu, ob ein GPS-Empfänger verbaut ist, macht der Hersteller nicht.

CMF Watch Pro: Nothing bringt Smartwatch nach Deutschland

Exklusiv bei Amazon plant Nothing künftig seine Watch Pro zu vermarkten. Die Smartwatch mit einem ziemlich breiten, fast quadratischen Alu-Rahmen bietet ein 1,96 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 410 x 502 Pixeln, Bluetooth-Anrufe mit Geräuschunterdrückung und integriertes GPS. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 13 Tagen an, die Anzahl der verfügbaren Sportmodi mit 110. Aber: Weil die Uhr nur nach IP68-Zertifizierung wasserdicht ist, solltest du auf eine Verwendung im Schwimmbad oder unter der Dusche verzichten.

CMF Watch Pro

Für den Verkauf bei Amazon gelistet ist die 47 Gramm leichte Smartwatch bereits. Einen Preis gibt es dort aber noch nicht. Aktuelle Gerüchte gehen davon aus, dass der Preis in einem Rahmen zwischen 75 und 100 Euro liegen wird. Der Vorverkauf soll noch im November starten, Auslieferungen sind ab Dezember vorgesehen. Kompatibel ist die Uhr nicht nur mit Android-Smartphones (mindestens Android 8.0), sondern auch mit iPhones von Apple (mindestens iOS 13).

Zwei neue Smartwatches von Xiaomi – bisher aber nicht für den deutschen Markt

Neue Smartwatches mit rundem Display und integriertem GPS-Empfänger gibt es unterdessen auch von Xiaomi. Beide Uhren sind bisher aber nur in China verfügbar und werden es vor Weihnachten wohl nicht in den hiesigen Handel schaffen. Bei der Xiaomi Watch S3 ist als Besonderheit eine austauschbare Lünette nutzbar, was eine individuelle Anpassung des Designs erlaubt. Der Preis liegt bei umgerechnet etwa 100 Euro – mit eSIM-Unterstützung bei etwa 130 Euro.

Xiaomi Watch S3

Ergänzend dazu bietet Xiaomi mit der Watch H1 eine neue Smartwatch, die umgerechnet etwa 260 Euro kostet. Sie ist als medizinisches Produkt zertifiziert und erlaubt nicht nur die Blutdruckmessung, sondern auch die Erstellung eines Elektrokardiogramms (EKG) des Herzens. Den Blutdruck misst die Uhr anhand des speziellen Armbandes, was stark an die hierzulande schon erhältliche Huawei Watch D (Test) erinnert.

Xiaomi Watch H1

Sobald die beiden Xiaomi-Smartwatches nach Deutschland kommen, werden wir sie dir noch genauer vorstellen. Für den Moment sollte die Ankündigung der Verfügbarkeit in China als erster Eindruck reichen.

