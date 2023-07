Neue Smartwatches: Diese Wearables sind ein Hingucker

Wer auf der Suche nach einer neuen Smartwatch ist, hat die Qual der Wahl. Mit der Garmin Forerunner 265 (Test) und der Garmin Forerunner 965 (Test) haben wir kürzlich bereits zwei topmoderne GPS-Sportuhren in aller Ausführlichkeit vorstellen können. Garmin hat aber noch weitere neue Smartwatch-Modelle im Programm; und ist natürlich nicht der einzige Hersteller, der in den vergangenen Tagen mit neuen Wearables für Aufsehen sorgte.

Neue Smartwatches: Garmin Fenix 7 Pro und Garmin Epix Pro

Was es heißt, eine Outdoor-Smartwatch der Oberklasse nutzen zu können, hat Garmin unter anderem mit der Fenix 7X Sapphire Solar (Test) eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Mit der Garmin Fenix 7 Pro sind jetzt weitere Top-Modelle der Fenix-7-Serie erhältlich; weiterhin ausgestattet mit einem stromsparenden MIP-Touchdisplay und auf Wunsch mit einer Solarlinse für eine noch längere Akkulaufzeit. In der Spitze stellt Garmin eine Laufzeit von bis zu 37 Tagen im Smartwatch-Modus in Aussicht. Wer lieber ein AMOLED-Display nutzen möchte, kann alternativ zur Garmin Epix Pro greifen. Dann sind laut Berechnungen von Garmin bis zu 31 Tage Nutzungszeit möglich. Eine LED-Taschenlampe ist grundsätzlich bei allen Pro-Modellen neu mit an Bord, ebenso mehr als 80 Sport- und Outdoor-Profile.

In zahlreichen Ausführungen erhältlich: Garmin Fenix 7 Pro und Garmin Epix Pro.

Weiterhin zeichnen die neue Garmin-Uhren eine hohe GPS-Genauigkeit dank Multi-Frequenz-Empfang aus. Per WLAN ist es zudem für die Outdoor-Orientierung möglich, TopoActive-Karten auf die Uhren zu laden. Und natürlich dürfen smarte Extras wie Informationen zur Trainingsbereitschaft, Erholungszeiten und die eigene Leistungsfähigkeit nicht fehlen. Auch auf einen Schlaftracker mit Sleep Score müssen Nutzer einer Garmin-Uhr natürlich nicht verzichten. Bei der Epix Pro ist zudem ein neuer Red Shift Modus nutzbar. Er zeigt das Displaylicht in Rottönen an und unterstützt so das menschliche Auge bei der schnellen Gewöhnung an eine dunkle Umgebung. Die neue Garmin Fenix 7 Pro ist ab sofort ab 849,99 Euro zu haben, die Garmin Epix Pro Gen 2 ab 949,99 Euro.

Amazfit Cheetah: Neue Sportuhr

Deutlich preiswerter ist die neue GPS-Laufuhr aus dem Hause Zepp Health. Die Amazfit Cheetah steht ab sofort für 229,90 Euro zur Verfügung und soll mit einem KI-unterstützen Coaching wird stetig bessere Ergebnisse bei deinen Joggingrunden sorgen. Der Hersteller stellt zudem eine besonders präzise GPS-Genauigkeit und ein federleichtes Design in Aussicht: mehr als 47 Gramm soll die Sportuhr nicht auf die Waage bringen. Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei bis zu 14 Tagen, mehr als 150 Sportmodi sind nutzbar – dank Wasserfestigkeit (5 ATM) auch am und im Wasser. Das AMOLED-Display ist 1,39 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln, das Armband besteht aus Silikon, das Gehäuse aus Kunststoff.

Neue GPS-Laufuhren: die Amazfit Cheetah Pro (links) und die Amazfit Cheetah.

Ein etwas größeres, aber gleichermaßen rundes AMOLED-Display (1,45 Zoll, 480 x 480 Pixel) bietet die 43 Gramm schwere Amazfit Cheetah Pro mit Titanlegierung als Gehäusematerial und Nylonarmband. Auch bei dieser Sport-Smartwatch ist ein 440 mAh großer Akku mit einer Laufzeit von bis zu 14 Tagen verbaut. Eine Verbindung zu Android-Smartphones (mindestens Android 7.0) ist ebenso möglich, wie eine Kopplung mit iPhones von Apple (mindestens iOS 12.0). Der Preis für die Amazfit Cheetah Pro, die zusätzlich über einen integrierten Lautsprecher verfügt, liegt bei knapp 300 Euro.

Mobvoi TicWatch Pro 5: Wear OS lässt grüßen

Wiederum für knapp 360 Euro neu erhältlich: die Mobvoi TicWatch Pro 5. Bei dieser Smartwatch ist das 1,43 Zoll große AMOLED-Display (466 x 466 Pixel) in ein Edelstahl-Gehäuse integriert und die Uhr gestattet über die Google Wallet auch Bezahlungen per NFC. Allerdings ist eine Kompatibilität nur mit Android-Smartphones (mindestens Android 8.0) gegeben. Als Betriebssystem ist Wear OS von Google installiert, nebst 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Als Prozessor kommt Qualcomms W5+ zum Einsatz.

Neu Premium-Smartwatch: die Mobvoi TicWatch Pro 5.

Die Akkulaufzeit soll bei circa drei Tagen liegen. Viel mehr lässt Wear OS auch bei anderen Uhren, die auf dieses Betriebssystem setzen, bisher nicht zu. Verlängern lässt sich die Laufzeit, wenn du auf die sogenannte Ultra-Niedrigleistungs-Anzeige wechselst. Ebenfalls gut gelöst: Während eines Workouts verändert sich die Farbe der Display-Hintergrundbeleuchtung. Sechs Farbbereiche kennzeichnen den aktuellen Trainingspuls von Blau bis zu Rot. Bei der Bedienung setzt der Hersteller nicht nur auf den Touchscreen, sondern auch auf eine drehbare Krone an der rechten Seite.

Huawei Band 8: Smartwatch für Wearables-Einsteiger

Wiederum interessant für Wearables-Einsteiger: das wasserdichte (5 ATM) Huawei Band 8 mit seinem rechteckigen AMOLED-Display (1,47 Zoll, 194 x 368 Pixel) und einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Trotz seines vergleichsweise niedrigen unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 59 Euro bietet das Huawei Band 8 einige Extras, die man sich von einem Fitness-Armband wünscht.

Das Huawei Band 8 ist jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Dazu zählen neben einem Herzfrequenzsensor auch ein Schlaftracker und ein Sensor zur Überwachung der Blutsauerstoffsättigung. Zudem stehen nach Huawei-Angaben mehr als 100 Sportmodi zur Verfügung und es besteht unter anderem die Möglichkeit, einen sogenannten Lauffähigkeitsindex, die persönliche Erholungsrate und den VO2-Max-Wert zu ermitteln.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: Es geht noch preiswerter

Schon zu einem Preis von aktuell knapp 36 Euro neu erhältlich: die wasserdichte (5 ATM) Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Sie erinnert mit ihrem integrierten GPS-Modul auf den ersten Blick stark an eine Apple Watch, stellt aber natürlich einen deutlich kleineren Umfang an nutzbaren Funktionen bereit. Der LCD-Screen ist 1,83 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 240 x 280 Pixeln.

Smartwatch für 40 Euro: die Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

Der rückseitig verbaute Sensor trackt neben Puls auch die Sauerstoffsättigung des Blutes. Nachts kannst du zudem deinen Schlaf überwachen lassen, sofern du die Uhr nicht abnimmst. Die Zahl der verfügbaren Sportprofile gibt der Hersteller auch bei diesem Wearable mit mehr als 100 an. Die Akkulaufzeit liegt bei circa zwölf Tagen, hängt aber von der tatsächlichen Nutzung ab. Mikrofon und Lautsprecher sind ebenso an Bord, sodass du die Xiaomi Redmi Watch 3 Active auch für Telefonate am Handgelenk nutzen kannst.

