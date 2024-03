Die Überraschung war groß, als das ZDF Ende Januar ankündigte, dass es die beliebte Sportsendung am Samstagabend, „das aktuelle Sportstudio“, künftig im Internet eine halbe Stunde eher zu sehen gibt. Seitdem steht eine der traditionsreichsten Sportsendungen der deutschen TV-Geschichte samstags immer schon ab 22:30 Uhr im Livestream zur Verfügung. Im linearen Fernsehen geht das Format hingegen erst um 23 Uhr auf Sendung. Insbesondere für Fans der Fußball-Bundesliga ist die vollzogene Änderung ein Gewinn. Denn sie können über den Livestream noch eher die ersten Bilder vom Bundesliga-Topspiel am Samstagabend sehen; ohne zusätzliche Bezahlung. Jetzt geht die von der ARD produzierte „Sportschau“ einen fast identischen Schritt.

Online First: „Sportschau“ zeigt Highlights der Bundesligaspiele eher

Die schlechte Nachricht: Am Samstagabend bleibt alles, wie gewohnt. Hier zeigt die „Sportschau“ ab 18 Uhr die Highlights von Spielen der 3. Liga, gefolgt von den Zusammenfassungen der Samstagsspiele der 2. Bundesliga. Erst danach startet im linearen Fernsehen die Berichterstattung zu den Bundesligaspielen vom Samstagnachmittag. Anders sieht es künftig, und das ist die gute Nachricht, am Sonntagabend bei den Zusammenfassungen der Bundesligaspiele aus. Hier weicht die ARD künftig ebenfalls auf das Internet aus, um die Highlights der Partien der Fußball-Bundesliga dort vor der Ausstrahlung im linearen TV-Programm zeigen zu können.

Konkret gibt es die ersten Free-TV-Bilder der Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga schon ab kommenden Sonntag, 10. März, live ab 21:15 Uhr in der ARD Mediathek und unter sportschau.de zu sehen. Im Anschluss erfolgt die gewohnte Berichterstattung über die Bundesliga-Begegnungen des Tages in den Sportsendungen der Dritten Programme (WDR, NDR, BR etc.) ab 21:45 Uhr sowie in den Tagesthemen um 22:45 Uhr. „Damit gibt es nun Bilder des 19:30-Uhr-Spiels schon kurz nach Abpfiff zu sehen“, freut sich ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Neuer Vertrag zu Bundesliga-TV-Rechten in Arbeit

Schon ab Mitte 2025 müssen sich Fans der Bundesligavereine aber wohl erneut auf Änderungen bei den TV-Übertragungen einstellen. Denn ab der Saison 2025/2026 gilt ein neuer TV-Vertrag, der wohl abermalige Änderungen bei Übertragungen im Pay- und Free-TV vorsieht. Unter anderem könnten Spiele der Fußball-Bundesliga am Samstag erst ab 19:15 Uhr im Free-TV zu sehen sein. Noch vor Sommer dieses Jahres will die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit den an den TV-Rechten interessierten TV-Sendern alle Details festzurren.