Waren Smartwatches und Fitnesstracker noch vor wenigen Jahren eine Rarität, werden sie mittlerweile von unzähligen Unternehmen hergestellt und vertrieben. Doch nicht alle Smartwatches – und mittlerweile auch smarte Ringe – sind es wert, gekauft zu werden. Im Gegenteil. Einige Geräte können ihren Besitzer sogar in Lebensgefahr bringen. Vor solchen warnt gegenwärtig die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration).

Behörde warnt vor Wearables

Moderne Smartwatches unterstützen zahlreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Wie etwa EKG, Herzrhythmus- sowie Temperaturerkennung, Schlaf-Tracking und Blutsauerstoff. Die Features können genauso wie bei Smartphones je nach Modell variieren. Während einige Wearables lediglich den Puls messen, können andere gar den Blutdruck angeben oder die Körperzusammensetzung analysieren. Doch besonders bei Gesundheitsfunktionen muss man vorsichtig sein. Andernfalls können fatale Folgen drohen.

Die FDA warnt in diesem Kontext gegenwärtig vor Smartwatches und smarten Ringen, die angeblich den Blutzuckerspiegel messen können, ohne dass die Haut durchstochen werden muss. Laut der Gesundheitsbehörde hätte man bislang weder eine Smartwatch noch einen smarten Ring mit dieser Funktion lizenziert. Denn gegenwärtig existiert kein marktreifes Verfahren, mit dessen Hilfe man den Blutzuckerspiegel belastbar und ohne Nadel messen oder schätzen könnte. Zumindest nicht in Wearable-Form. Folglich stellen sämtliche auf dem Markt verfügbaren Geräte, die besagtes Features vermarkten, ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar. Und das „unabhängig von dem Hersteller oder der Marke“, so die FDA.

Die US-Behörde appelliert an alle Nutzer, entsprechende Smartwatches und smarte Ringe nicht zu kaufen. Verlässt man sich auf falsche Werte und verabreicht sich beispielsweise eine falsche Dosis Insulin, könne dies schnell zu einem gefährlich niedrigem Blutzuckerspiegel führen – gefolgt von Verwirrung, Koma oder Tod innerhalb nur weniger Stunden.