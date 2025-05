Apples Konkurrenz für Meta und Google: So lange müssen sich iPhone-Nutzer noch gedulden

Schon seit einigen Jahren kooperiert Meta mit dem Brillenhersteller Ray-Ban. Das Resultat ist seit Ende 2023 in Form diverser Modelle der „Ray-Ban Meta Glasses“ erhältlich. Auch bei Google ist man sich des Interesses an diesen smarten Brillengläsern bewusst. Zuletzt zeigte das Unternehmen im Rahmen der Google I/O einen Prototyp mit dem hauseigenen Android XR. Von Apple gibt es wie üblich keine offiziellen Hinweise, dass man an einer derartigen Lösung arbeitet. Die Vision Pro ist ein vollwertiges AR-/VR-Headset und damit keine direkte Konkurrenz für die vergleichsweise filigranen Brillengläser. Der iPhone-Hersteller will in diesem Segment ebenfalls mitmischen, wie ein aktueller Bericht von Bloomberg beschreibt.

Smarte Brille von Apple: Nutzer müssen Geduld zeigen

Während die Kamera- und AI-Brillen von Meta und Ray-Ban wie beschrieben bereits erhältlich sind, zeichnet sich bei Apple ein anderes Bild ab. Wie Mark Gurman schreibt, sehen die Pläne in Cupertino einen Start für das Ende nächsten Jahres voraus. Eine Massenfertigung von Prototypen soll laut dem Bericht jedoch schon Ende 2025 beginnen.

Gurman schreibt weiter, dass der Start der Brille des iPhone-Herstellers ein Teil der Bemühungen ist, KI-gestützte Geräte zu entwickeln. Wie die Angebote von Meta sollen in der Apple-Brille Kameras, Mikrofone und Lautsprecher zu finden sein. Die Künstliche Intelligenz soll dann dabei helfen deine Umgebung zu verstehen.

Mit Hilfe von Siri sollen dann per Sprachsteuerung Anrufe, Musik, Live-Übersetzungen oder eine Navigation möglich sein. Apples KI-Bemühungen stehen nach einem holprigen Start in den vergangenen Monaten dabei in keinem guten Licht. Das Unternehmen musste offiziell eingestehen, dass einige groß angepriesene Features aus dem letzten Jahr erst mit Verspätung erscheinen werden. Der persönliche Kontext von Apple Intelligence soll erst irgendwann im Laufe der kommenden Monate verfügbar sein. Diese Features werden damit wohl Teil von iOS 19 sein.

Das Endziel von Apple ist es laut Gurman, eine smarte Brille mit Augmented Reality anbieten zu können. Dafür soll diese dann neben Kameras, Mikrofonen und Co. auch Displays beinhalten. Bis es so weit ist, müssen sich iPhone-Fans aber noch deutlich länger gedulden.

Neues Smartwatch-Modell eingestellt

Am Rande erwähnt Bloomberg auch das Schicksal der Entwicklung eines neuen Features für die Apple Watch. Die Pläne für eine Smartwatch mit integrierter Kamera hat das Unternehmen demnach auf Eis gelegt. Diese Kamera sollte ebenfalls dabei helfen, deine Umgebung zu analysieren.