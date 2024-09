Apple Watch Series 10: Größer und flacher als je zuvor

Es hat schon lange Tradition: Zeitgleich zum neuen iPhone präsentiert Apple eine neue Smartwatch. In diesem Jahr dreht sich alles um die Apple Watch Series 10. Wenn du auf große Neuheiten bei der Ultra gewartet hast, wirst du jedoch enttäuscht – außer du bist Fan der neuen Farbe. Ein neues SE-Modell gibt es ebenfalls nicht. Die Series 10 steht damit allein im Rampenlicht. Außerdem gibt es neue Software-Features, von der auch die Series 9 und Ultra 2 profitieren können.

Apple Watch Series 10: Ultra-Konkurrent dank größerem Display

Die neue Apple Watch Series 10 macht mit dem ab sofort bis zu 46 mm großen Gehäuse dem Ultra-Modell Konkurrenz. Laut Apple ist das eigentliche Display sogar noch einen Hauch größer als im bisherigen Flaggschiff. Wie gehabt gibt es aber weiterhin ein kleineres Modell im 42-mm-Format. Die große Neuheit ist das „OLED mit weitem Sichtwinkel“.

Das Display der Apple Watch Series 10 ist laut Apple deutlich heller aus zuvor, wenn du es aus einem schrägen Winkel ansiehst. Es handelt sich dabei um eine verbesserte LTPO-Technik, dank der das Display ab sofort auch im Always-on-Modus im Sekundentakt aktualisiert werden kann. Du siehst also ab sofort auch einen sich bewegenden Sekundenzeiger, wenn das Always-on-Display im „Schlummermodus“ ist.

Die Alu-Gehäuse der Apple Watch Series 10 sind ab sofort in den Farben Silber, Roségold, Diamantschwarz bestellbar. Wie üblich gibt es hier optional ein Modell mit Mobilfunkchip. Eine Edelstahlvariante gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Stattdessen kannst du wieder zu einem Titan-Modell greifen. Dies ist ebenfalls in drei Farben erhältlich: Natur, Gold und Schiefer. Die Titan-Variante ist immer mit einem Mobilfunkchip ausgestattet.

Apple Watch Series 10

Flacheres Gehäuse und neue Features

Alle Modellen gemein ist das nicht nur größere Display, sondern auch flacheres Gehäuse, das nun 1 mm dünner ist. Dadurch reduziert sich ebenfalls das Gewicht bei allen Modellen. Insbesondere der Wechsel von Edelstahl zu Titan in der High-End-Version der Apple Watch Series 10 dürfte dabei spürbar sein: Statt bislang 42,3 Gramm wiegt sie jetzt nur noch 34,4 Gramm.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist ein noch schnelleres Laden als zuvor. Dauerte es bislang 45 Minuten, um die Smartwatch auf 80 Prozent zu laden, schafft die Apple Watch Series 10 dies nun in 30 Minuten. An der Akkulaufzeit hat sich hingegen nichts geändert. Wie schon bei der Series 9 gibt Apple diese mit bis zu 18 Stunden an. Im Stromsparmodus sollen weiterhin bis zu 36 Stunden möglich sein.

Die neue Konstruktion des Gehäuses sorgte auch dafür, dass Apple das Lautsprechersystem neu designen musste. Damit ist es jetzt möglich, dass du Medien direkt aus der Apple Watch Series 10 hören kannst. Bislang waren dafür Bluetooth-Kopfhörer nötig.

Die wichtigsten Neuheiten in der Apple Watch Series 10

Nicht nur Apple Watch Series 10: Neue Gesundheitsfeatures

Wie üblich hat Apple aber auch neue Software-Features geheim gehalten, die erst jetzt mit der Vorstellung der Apple Watch Series 10 bekannt geworden sind. So kann die Smartwatch nun Anzeichen von Schlafapnoe erkennen und dich darauf aufmerksam machen. Das Feature wird mit watchOS 11 auch auf der Series 9 und Ultra 2 verfügbar sein. Laut Apple muss es aber noch von den Gesundheitsbehörden freigegeben werden. Dies könnte bereits im September der Fall sein.

Teil von watchOS 11 ist ebenfalls eine neue Gezeiten-App. Neu für die Apple Watch Series 10 ist jedoch der Tiefen­messer und Wasser­tempe­ratur-Sensor. Diesen gab es bislang nur in der Ultra. Auch fürs Schnorcheln interessant: Die Oceanic+-App ist ab sofort ebenfalls für Series 10 verfügbar.

Apple Watch Ultra: Nur ein Facelift

Wenn du dich auf eine Apple Watch Ultra 3 gefreut hast, wirst du in diesem Jahr leider enttäuscht. Apple die bereits verfügbare Ultra 2 lediglich mit einer neuen Gehäusefarbe ausgestattet. Sie ist ab sofort zusätzlich in Schwarz erhältlich.

Apple Watch Ultra 2 mit dem neuen Milanaise-Armband aus Titan

Verfügbarkeit und Preise

Die Apple Watch Series 10 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt jedoch erst am 20. September 2024. Preislich hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Die Preise für die Series 10 in Aluminium beginnen bei 449 Euro. Wenn du Titan willst, musst du 799 Euro investieren. Die beiden Modelle der Apple Watch Ultra 2 kosten weiterhin mindestens 899 Euro.

Wie üblich gibt es auch in diesem Jahr eine Reihe von Nike- und Hermès-Modellen. Dazu passend überarbeitete Apple die Auswahl der Armbänder. Das FineWoven-Material ist, wie bei den iPhone-16-Hüllen, in diesem Jahr nach der Kritik der vergangenen 12 Monate nicht länger verfügbar.