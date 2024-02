Zepp Health, chinesischer Hersteller von Smartwatches der Marke Amazfit, hat im Vorfeld des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ein umfangreiches Software-Upgrade für mehrere seiner aktuellen Uhrenmodelle anzukündigt: Zepp OS 3.5 mit Zepp Flow. Unterstützte Uhren sollen auf Basis von LLM AI, also gestützt durch künstliche Intelligenz, über ein sogenanntes Natural-Language User Interface (LUI) verfügen. Sie sollen künftig also auf das gesprochene Wort ihrer Träger reagieren können.

Zepp Flow: Smartwatches von Amazfit erhalten KI-Upgrade

Zepp Flow soll dabei aber mehr sein als nur ein Sprachassistent. Vordefinierte Befehle oder Schlüsselwörter sollen überflüssig sein, sodass Nutzer ihre Absichten in natürlicher Sprache mit der Uhr teilen können. Benutzer müssen nur beschreiben, was sie wollen und Zepp Flow erkennt die entsprechende Absicht. Auf diese Weise wird es auf mehreren Smartwatches von Amazfit möglich sein, Funktionen der Uhren per einfachem Sprachbefehl zu steuern.

Als Beispiele nennt Zepp Health unter anderem die folgenden von Zepp Flow unterstützten Kommandos: „Plane eine Besprechung für Montag um 9 Uhr“ für einen Kalendereintrag, „Antworte mit ‚Ich bin bald da'“ als Reaktion auf Benachrichtigungen, „Stelle einen Timer auf zehn Minuten ein“ oder „Wie ist das Wetter heute Nachmittag“. Auch während eines Workouts soll Zepp Flow funktionieren und etwa die passende Antwort auf die Frage „Wie ist mein aktuelles Tempo?“ geben können.

Eine weitere Frage, auf die Amazfit-Uhren künftig nach einem Update auf Zepp OS 3.5 antworten können, ist unter anderem „Wie lange dauerte mein REM-Schlaf letzte Nacht.“ Aber auch ausgesprochene Kommandos wie „Schlage mir ein gutes Rezept zum Abendessen zur Gewichtsreduktion vor“ oder „Ich schlafe gleich ein. Bitte keine Benachrichtigungen mehr“ sollen die passenden Ergebnisse liefern, verspricht der Hersteller.

Zu den ersten Uhren, die von dem Update auf Zepp OS 3.5 mit Zepp Flow profitieren, gehört die Amazfit Balance. Unter anderem in Deutschland steht die neue Firmware für diese Uhr ab dem 1. Mai 2024 zur Installation bereit. Etwas länger müssen sich Nutzer der Amazfit Cheetah Serie gedulden. Sie erhalten die Möglichkeit des Update-Downloads in Wellen ab dem 28. Mai. Ebenso Nutzer der Amazfit Falcon und der Amazfit T-Rex Ultra (Test). Die Amazfit Active (Test) wird ab dem 20. Juni entsprechend versorgt.