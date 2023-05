Neue Smartwatches: Outdoor-Fans dürfen jubeln

Endlich treibt der Frühling die Temperaturen wieder spürbar nach oben. Das eine oder andere Outdoor-Abenteuer lockt damit nicht nur Läufer in die Natur, sondern verstärkt auch wieder Wanderer und Mountainbiker. Und mit dem passenden Gadget am Handgelenk kannst du nach deinem Workout sogar prüfen, wie sehr du dich verausgabt hast; und während deiner Aktivität unter anderem deinen Puls überwachen. Von verschiedenen Herstellern wurden in den vergangenen Tagen neue Smartwatches und andere Wearables vorgestellt, die sich als smarte Begleiter in deinen Alltag integrieren möchten. Zum Beispiel vom finnischen Hersteller Suunto mit einem echten Top-Modell.

Suunto Vertical: Outdoor-Smartwatch für Abenteurer

Die neue Suunto Vertical ist nämlich so etwas wie das Nonplusultra dessen, was man sich von einer Outdoor-Smartwatch vorstellt. Sie bietet ein 1,4 Zoll großes, den Akku schonendes Matrix-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung (Auflösung: 280 x 280 Pixel) und Helligkeitssensor. Die fünf unterstützten Satellitensysteme (u.a. GPS und Galileo) lassen sich simultan nutzen, der verbaute Herzfrequenzsensor soll auch beim Schwimmen funktionieren und die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 60 Tagen an. In Summe stehen mehr als 95 Sportmodi zur Verfügung.

Eines der wohl wichtigsten Extras ist aber die Verfügbarkeit von kostenlosen Offline-Karten weltweit. So bleiben Abenteurer auch unterwegs immer auf Kurs. Die Karten zeigen nicht nur Höhenlinien und Gewässer, sondern auch kleine Pfade und Orientierungspunkte. Und: Gegen Aufpreis ist die Uhr zudem mit einem Solarpanel ausgestattet, das die Akkulaufzeit bei ausreichend Sonnenlicht verlängert. Ein wertvolles Extras, das es bei verschiedenen Uhren von Garmin schon länger gibt.

Suunto Vertical

Der Preis für die Suunto Vertical fällt entsprechend der zahlreichen nutzbaren Funktionen recht hoch aus: 599 Euro ohne und 799 Euro mit Solarpanel sind zu zahlen. Das teurere Modell ist zudem mit einer Titan-Lünette ausgestattet, bei der einfachen Variante muss eine Lünette aus Edelstahl reichen. Die Edelstahl-Variante wiegt zudem 86 Gramm, während das Titan-Modell nur 74 Gramm auf die Waage bringt. Die Wasserfestigkeit liegt bei beiden Modellen bei bis zu 100 Metern.

Huawei Watch 4 (Pro) vorgestellt

Im Laufe der kommenden Wochen wird auch Huawei mit der Huawei Watch 4 (46 Millimeter, Edelstahlgehäuse) und der etwas größeren Huawei Watch 4 Pro (48 Millimeter, Titangehäuse) für neue Hardware am Smartwatch-Markt sorgen. Das AMOLED-Display ist bei beiden Uhren 1,5 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 466 x 466 Pixeln. Beide Uhren sind nicht nur in der Lage ein EKG zu erstellen, sondern können auch eine Arterienverhärtung feststellen. Ein Feature, das auch auf der neuen Premium-Uhr Huawei Watch Ultimate (Test) zur Verfügung steht. Für einen aktiven Lebensstil sind rund 100 Sportmodi nutzbar.

Huawei Watch 4 Series – Vorstellung in München.

Die Huawei Watch 4 mit bis zu drei Tagen Akkulaufzeit soll ab dem 8. Juni für 449 Euro in den Handel kommen. Bei der Huawei Watch 4 Pro liegt die Laufzeit bei bis zu 4,5 Tagen und hier geht es mit Lederarmband bei 549 Euro los. Entscheidest du dich für ein hochwertiges Titanarmband, musst du 699 Euro auf den Tisch legen. Auslieferungen beider Uhren sollen ab dem 21. Juni starten. Beim Pro-Modell ist es optional übrigens möglich, eine LTE-fähige eSIM freischalten zu lassen. Dann kannst du dir Uhr auch unterwegs losgelöst von einem Smartphone nutzen, um per Mobilfunk etwa Musik zu streamen.

Honor Band 7 auch in Deutschland verfügbar

Schon Anfang Januar haben wir dir das neue Honor Band 7 vorgestellt. Es bietet ein 1,47 Zoll großes (rechteckiges) AMOLED-Display und eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Jetzt gibt es das Wearable für Einsteiger auch in Deutschland zu kaufen. Im Honor Onlineshop werden 59,90 Euro fällig, in anderen Webshops kannst du aber auch schon für unter 50 Euro zuschlagen.

Alternative: Huawei Band 8

Fast identisch sieht das in vier Farben erhältliche Huawei Band 8 aus, das jetzt neu vorgestellt wurde. Auch dieses Wearable bietet einen 1,47 Zoll großen AMOLED-Touchscreen (Auflösung: 194 x 368 Pixel), ist wasserdicht (5 ATM) und bei einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen mit Android-Smartphones, Huawei-Endgeräten und iPhones kompatibel. Rückseitig ist ein Herzfrequenzsensor verbaut, den du auch für Schlaftracking und zur Überwachung der Sättigung des Blutsauerstoffs nutzen kannst. Sportler dürfen sich über 100 Sportmodi freuen.

Huawei Band 8

Einen Preis für Deutschland gibt es für das Huawei Band 8 noch nicht. Der Vorgänger, das Huawei Band 7 mit etwas weniger präzisen Sensoren, ist aktuell ab knapp 40 Euro zu haben, kostet regulär bei Huawei selbst aber knapp 60 Euro.

